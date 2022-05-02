Sabah yazarı Ardıç’tan Kürtçe öğrettiği için öğretmenin maaşında kesinti yapılmasına tepki: Bu kafayla devam edin

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, öğrencilerine Kürtçe öğrettiği için bir öğretmenin maaşında kesinti yapılmasına tepki gösterdi. Ardıç, "Bu kafayla devam edin." düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında, "Mersin'de bir öğretmen öğrencilerine Arapça ve Kürtçe öğretiyormuş...Aslında Türkçe öğretmeni ama derste bunları da anlatıyor. En büyük suç! Maaşının otuzda birini kesmişler. Adam 'Hem öğrencilerden hem velilerden talep var' demiş, dinletememiş. Bravo. 'Beş milyon Suriyeli geldi' diye ağlayın ama onlarla kimin nasıl 'diyalog kuracağını' hiç düşünmeyin. Kürtçe de bilmeyin, PKK'nın telsiz konuşmalarını izlemek için sözlüğe bakarsınız. Rusça da öğrenmeyin, hain Putin'e inat. Rumca zaten tu kaka, Kiriakos şaşırma, sabrımızı taşırma. Ermenice mi? Yok daha neler. Bu kafayla devam edin." ifadesini kullandı.