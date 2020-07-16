Sabah yazarı Ardıç: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, hilafetin geldiği geleceği yoktur

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Öyle bir mesele yok, durduk yerde kendileri ortaya attılar son günlerde, kendileri köpürtüyorlar. Amaç, Ayasofya Camii'nin iyi kötü 'rövanşını' almak. Amaç, 'Tayyip Erdoğan hilafeti geri getirecek' algısını yerleştirmek. Tamam da, kimi kışkırtmaya çalışıyorlar? Artık orduyu kışkırtma devri geçtiğine göre... Boş işlerle uğraşmayı bırakın, hilafetin geldiği geleceği yoktur" düşüncesini dile getirdi.

Ardıç,"Kaldı ki hilafet cumhuriyetin başkanında değil Osmanoğlu ailesinde mündemiçtir.

Ne olacak, 1922-1924 yılları arasında kısa bir süre yaşandığı gibi, bir laik devlet başkanı, ayrıca bir de Abdülmecid Efendi gibi 'siyasi otoritesi olmayan' göstermelik halife mi bulunacak?

Boş işlerle uğraşmayı bırakın. Hilafetin geldiği geleceği yoktur. O 'tehlike' ancak evde kalmış kız kompleksleriyle kıvranan bazı Kemalist vatandaşların dar beyinlerinde mevcuttur." ifadesini kullandı.

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