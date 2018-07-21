Sabah yazarı Altıok: Kılıçdaroğlu çoktan kaybetti, o koltuğu mutlaka İnce'ye bırakacak

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Melih Altıok, CHP içindeki muhalifler tarafından olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Altıok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoktan kaybettiğini söyleyerek, genel başkanlık için, "O koltuğa mutlaka Muharrem İnce oturacak" dedi.

24 Haziran'daki çifte seçimlerde alınan sonuçların ardından CHP'de genel başkanlık tartışması başlamış, partinin delegeleri olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. İmzaların şu ana kadar 600'ü geçtiği kaydediliyor.

Altıok'un "Kılıçdaroğlu’nun tükenişinden İnce için hisseler" başlığıyla (21 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

CHP Genel Merkezi'nden son yapılan açıklamaya göre seçimli kurultay için imza veren Muharrem İnce taraftarı delegelerin sayısı 438.

Muhalifler ise 600 imzaya ulaştıklarını ve yeterli sayıyı aşıp 650'yi yakalayacaklarınısöylüyorlar.

Bence CHP seçimli kurultaya gidecek. Ama aksi olsa da, delegeler Genel Merkez'in baskısına boyun eğse de Kılıçdaroğlu çoktan kaybetti.

Bugün değilse yarın o koltuğu mutlaka Muharrem İnce'ye bırakacak.

Bunu yalnızca "Gel bakalım Sayın İnce kurultayda yarışalım" deme cesareti göstermediği için söylemiyorum...

Bir yıl önce, ta Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladığı günlerde gelmekte olanı tarif etmeye çalışmıştım. Herkes takımdaki gelişmeyi iktidar değişimininhabercisi diye yorumlarken bu köşede şunları yazmıştım:

"Futbol camiasıyla aynı dertten, lider sultasından, mustarip siyasi hayatımızda da domino etkisi yaratır bu değişim.

Örneğin göreve geldiği 7 yılda 7 seçim kaybettiği halde sadece delege hâkimiyetiyle CHP genel başkanlık koltuğunda oturan tek adam Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ali Koç'tan feyizalan alternatif bir isim çıkar. İsmet İnönü gelse delege yapmazlar denilen genel merkezin markajını deler, delegeyi etkiler ve seçmenin değişim ve başarı talebini yönetime taşır..."Evet, tıpkı Koç gibi, her yerleşik yapıya karşı tepkinin yükseldiği bu dönemi iyi değerlendiren İnce de delege bariyerini taban desteğiyle aşabilecek güçte.

Tabii ki İnce'ye içeride gösterilen teveccühün, CHP'yi kısa vadede "şampiyon" yapmaya yetmeyeceği ortada.