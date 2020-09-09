Sabah yazarı Altınok: Uşşaki tarikatı lideri tartışmasında muhafazakâr ve dindar çevrelerin, hükûmete yakın yazarların özeleştiri telaşı ilgimi çekti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Günlerdir önüme, Sakarya'da cinsel taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan bir tarikat lideriyle ilgili haberler düşüyor. Bu tür konular midemi bulandırdığı ve canımı sıktığı için yine ayrıntıları incelemedim. Ama üstün körü baktığım kadarıyla pedofiliye kadar varan ciddi suçlamalar söz konusu. Tartışmada benim ilgimi çeken noktaysa muhafazakâr ve dindar çevrelerin, hükümete yakın yazarların özeleştiri telaşı." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Belli ki ateşi görünce ortalığa fırlayıp 'Bütün imam hatipliler sapıktır, sahtekârdır, tecavüzcüdür' diye saçmalayan şarlatanların veya 'Belediyelerdeki türbanlıların sayısı artıyor' haberiyle kariyer yapan medya maymunlarının gazına geliyorlar. Bu alınganlığın başka bir açıklaması var mı? Öyle ya, sapık sapıktır. Ve probleminin kaynağı, inancı, ideolojisi, ırkı, işi, siyasi pozisyonu değil kişiliği ve tercihidir.

Bu olayda zanlının kurbanları kandırmak için kullandığı aracın inanç istismarı olması ise ne söz konusu dini bağlar ne de o dine inananları... Tıpkı, kendisini Marksist-Leninist olarak tarif eden PKK'nın ya da benzerlerinin çocukkadın istismarlarından sol ideolojiyi sorumlu tutamayacağımız gibi." ifadesini kullandı.

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