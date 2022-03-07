Sabah yazarı Altınok: Türkiye ekmeğini yapacak unu bulmakta sıkıntı çekecek bir ülke mi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin göreve gelir gelmez ayçiçek yağına ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Görüyorsunuz, soğan, patates derken şimdi de Ayçiçek krizi. Bakalım yarın bostandan ne çıkacak?

Hepsi de ülkemizde sınırsız olarak üretilebilecek besinler. Arz talebi dengelemek ne kadar zor olabilir ki?

Türkiye ekmeğini yapacak unu bulmakta sıkıntı çekecek bir ülke mi? İzlanda'da mı yaşıyoruz da Ukrayna'nın buğdayına bağımlıyız?" diye yazdı.

Tarımsal planlamanın sistematik hale getirilmesi ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini savunan Altınok, "Kamuoyu dört gözle yeni bakanın bu konudaki acil eylem planlarını öğrenmek istiyor.

Zira savaş çanlarının daha güçlü işitildiği dünyamızda en kritik meselelerden biri gıda meselesi. Ve En az savunma sanayi kadar stratejik. Evet Sayın Bakan çözümünüz nedir? Kabinenin, Türkiye'nin önüne nasıl bir tarım politikası koyacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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