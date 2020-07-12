Sabah yazarı Altınok'tan 'Ayasofya' yorumu: Hele bir İstanbul’daki diğer müzeleri doldurun da

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ayasofya'nın ibadete açılma kararını bugünkü köşesinde yorumladı. Altınok, " Hele bir İstanbul’daki diğer müzeleri doldurun da..." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Evet, sonunda düğüm çözüldü. Ayasofya'da yıllar sonra ilk namazın Lozan'ın yıl dönümüne denk gelen 24 Temmuz'da kılınacağı açıklandı... Hâlâ ekranlarda ve gazete köşelerinde camilerin kapasitesinden bahsedip 'Diğerleri boşken...' diye söylenenleri de @zevahirielif isimli kullanıcının tweet'iyle baş başa bırakalım: Abi bir sürü müze var İstanbul'da ya önce onları doldurun." ifadesini kullandı.

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