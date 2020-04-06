Sabah yazarı Altınok'tan Avrupa'da inşaat yapan iş insanlarına öneri: Hiç olmazsa yurt dışına götürdüklerinin yüzde onunu geri getirmeyi düşünmezler mi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde "Son birkaç yılda kıytırık Avrupa ülkelerinden pasaport almak için dışarıda milyar dolarlık otel inşaatlarına başlayan iş adamlarımız vardı. Acaba diyorum, hiç olmazsa bu "aydınlanma" sayesinde yurt dışına götürdüklerinin yüzde onunu kendilerini zengin eden ülkelerine geri getirmeyi düşünmezler mi?" önerisinde bulundu.

Altınok, "Paralarını üçe beşe bakmadan dışarıya uçurdular. Milyarlarca dolardan bahsediliyor.

Şu kadarını söyleyeyim, muhalefetin istediği gibi, IMF'ye gitsek isteyeceğimizin onlarca misli!

Sermaye özgür. İstediğini yapar, sözümüz yok. Ama ne yazık ki para her derde deva değil. Örneğin şimdilerde, gelecek hayalleri kurdukları Avrupa ülkelerinde hastane kapılarını bile açmıyor o paralar.

Acaba diyorum, hiç olmazsa bu 'aydınlanma' sayesinde yurt dışına götürdüklerinin yüzde onunu kendilerini zengin eden ülkelerine geri getirmeyi düşünmezler mi? Devlete vermesinler tabii. İstiyorlarsa kendi bankalarına yatırsınlar. Yani sağ cepten alıp sol ceplerine koyacaklar, o kadar." ifadesini kullandı.

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