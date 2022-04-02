Sabah yazarı Altınok: Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir

Sabah yazarı Melih Altınok, dünyada doların başlıca rezerv para olmasını eleştirdiği bugünkü yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “1 Nisan'dan itibaren yabancı alıcılar doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmak zorunda” açıklamasını hatırlattı; “Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir” dedi.

Altınok bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“ABD'nin 50 yıllık hegemonyasını yıkma potansiyeli taşıyan bu hamle küresel bir devrimi ateşleyebilir. Zira Putin'in adımı, Çin'le yuan üzerinden petrol ticaretine yeşil ışık yakan Suudi Arabistan'ı cesaretlendirebilir... Hindistan'ı da... Tabii ki ABD'nin Afganistan'da kestaneyi çizdirmesinin ardından bölgede yeni hami arayışına girişen diğer OPEC üyelerini de. Putin direnebilirse dünya gerçekten beşten büyük olmaya çok yaklaşır.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.