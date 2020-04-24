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Sabah yazarı Altınok: Parlamentomuz 99 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve etkili

"TBMM'nin ilk yıllarının aksine serbest ve genel seçimlerle oluşturulması bile gelişmenin en net göstergesi değil mi?"

24 Nisan 2020 09:30

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Dün TBMM'nin açılışının yüzüncü yılını kutladık. Muhalefet karamsar bir tablo çizse de dalya diyen parlamentomuz 99 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve etkili." görüşünü savundu. 

Altınok, "Tartışılır', 'göreceli' diyenleriniz olabilir... Ama sadece, bugünkü TBMM'nin ilk yıllarının aksine serbest ve genel seçimlerle oluşturulması bile gelişmenin en net göstergesi değil mi? Ha, 'Demokrasi benim için yalnızca bir ayrıntı' diyorsanız, onu bilemeyeceğim tabii." ifadesini kullandı. 

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