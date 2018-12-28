Sabah yazarı Altınok: Oyumu İmamoğlu'na vermeyeceğim, çünkü liyakata önem veren bir seçmenim

Sabah yazarı Melih Altınok, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için hangi adaya oyunu vermeyeceğini açıkladı. Altınok, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini sebebinin ise, "Yaşadığım kenti yönetecek belediye başkanının dindar görünmesine değil liyakat sahibi olmasına önem veren bir seçmenim" olduğunu kaydetti.

Altınok'un "Seçimler bu sene de mi hac mevsimine denk geldi?" başlığıyla (28 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Dolayısıyla oyumu CHP'li İmamoğlu'na vermeyi düşünmüyorum. Çünkü yaşadığım kenti yönetecek belediye başkanının dindar görünmesine değil liyakat sahibi olmasına önem veren bir seçmenim.

Bir zamanlar Milliyet'in "Hac bu sene kurban bayramına denk geldi" türünden manşetlerine çokça gülen seçmenin de farklı düşündüğünü hiç sanmıyorum.

Çünkü vatandaş takiye yapıp yaşam tarzını gizleyenleri değil olduğu gibi görünüp kendisine saygı duyanları samimi buluyor, onları ihya ediyor, kül yutmuyor.

