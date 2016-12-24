Sabah yazarı Altınok: Ne idüğü belirsiz görüntülerle Türk askerini aciz gösterip halkı infiale taşımaya çalıştılar

IŞİD'in Türk askeri olduğunu öne sürdüğü iki kişiyi vahşice öldürdüğü terör propagandası videosunu sosyal medyada dolaşıma sokanlara tepki gösteren Sabah yazarı Melih Altınok, söz konusu kişileri 'şerefsizler takımı' olarak niteleyerek "Örgütün yayınladığı, ne idüğü belirsiz, doğrulanmamış birtakım görüntüleri yayarak Türk askerini aciz gösterip halkı infiale taşımaya çalıştılar" dedi. Altınok, yazısında "Muhalefet, ulusça girdiğimiz her sınavdan kalan bu ajan provokatörleri daha ne kadar sırtında taşıyacak" ifadelerine yer verdi.

Melih Altınok'un Sabah'ta yayımlanan yazısı şöyle:

ABD'nin, FETÖ'cülerin ve bunca olan bitenden sonra hâlâ onların kuyruğundan ayrılmayan "muhalefetin" oyunu tutmadı.

Karlov suikastını Türkiye'nin üzerine yıkamadılar.

Dahası suikast, beklediğimiz gibi, planlananın tam aksi bir sonuç doğurdu.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları adeta, küresel muktedirlerin artık saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalacaklarının işaretfişeğiydi.

"Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum.

Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek." Konuşmasında FETÖ örgütlenmesini de açıkça tanımlayan Putin "Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumda" ifadesini kullandı.

Bundan sonrası, Karlov suikastından hemen sonra söylediğim gibi, FETÖ'nün uluslararası arenada küresel bir terör örgütü olarak tartışılmasının yolunu açacak. Rusya, suikastı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak bu yolu açtı.

Evet, hava tersine döndü. Tüm gelişmeler, Türkiye'nin bugüne değin yalnız çarpıştığı cephenin genişleyeceği anlamına geliyor.

Herkes safını seçmeli.

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Darısı...

Putin'in bile gördüğü bu küresel saldırının ciddiyetini, içeride kendini Türkiye'ye muhalefete vakfetmiş kesimlerin de görmesi en büyük arzumuz.

Ne var ki Haşmet Babaoğlu'nun tabiriyle bir "şerefsizler sınıfı" var ki, onlardan artık umudumuzu ülkece kestik.

Hiçbir sevincimize ortak olamadıkları gibi tek bir acımıza bile ağlamayan bu toplumsal tortu geçen gece de iş başındaydı.

Karlov suikastında nasıl FETÖ'cülerle birlikte Türkiye'yi suçlu çıkartmaya çalıştılarsa, ElBab'daki operasyonun en kritik aşamasında da DEAŞ propagandası yaptılar.

Örgütün yayınladığı, ne idüğü belirsiz, doğrulanmamış birtakım görüntüleri yayarak Türk askerini aciz gösterip halkı infiale taşımaya çalıştılar.

Muhalefet, ulusça girdiğimiz her sınavdan kalan bu ajan provokatörleri daha ne kadar sırtında taşıyacak.

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Delil evinizde Sayın Bass

Giderayak bir dünya savaşı çıkartmasından endişe duyduğumuz Obama yönetimi flaş tetikçilerinin gözünde patlamasına rağmen hırçınlığını sürdürüyor.

Dün bir TV kanalında Karlov suikastı ve ülkesinin teröre destek verdiği yönündeki sorulara cevap veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass "delil gösterin" diyordu.

İlahi Sayın Bass, delili evinizde, Pensilvanya'da gizliyorsunuz ya.

Eğer bu işlerle alakanız yoksa Gülen'i yargıya teslim edin, kimse de sizi suçlayamasın.

Şu Trump da hayırlısıyla bir görevine başlasaydı.

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CHP ovası bozkurt yuvası!

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"Siz ne kadar milliyetçiyseniz biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz biz de o kadar ülkücüyüz." İşte kapsayıcı siyaset!