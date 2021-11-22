Sabah yazarı Altınok: Muhalif seçmen bile ekonomik sorunların çözümünü muhalefette görmüyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefetin ekonomideki bozulma ve artan döviz kurları sorunları nedeniyle yaptığı erken seçim çağrısını köşesinde değerlendirdi. Altınok, Metropol araştırma şirketinin yaptığı bir anketi paylaşarak "Ankete göre doların 7.40 olduğu Şubat ayında 'muhalefet gelse ekonomik sorunları çözer' diyenlerin oranı yüzde 42'imiş... Doların 10 TL'ye dayandığı Ekim ayında ise yüzde 38'e kadar düşmüş" dedi.

Söz konusu ankette vatandaşların yüzde 38'inin ekonomiyi en iyi Erdoğan'ın yöneteceğini söylediklerini aktaran Altınok yazısında "Bu tablo açıkça muhalif seçmenin bile ekonomik sorunlarının çözümünü muhalefette görmediğini, bir şey yapılacaksa bunu yine Erdoğan'ın yapacağına inandığını gösteriyor." dedi.