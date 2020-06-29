Sabah yazarı Altınok: Liderler Twitter hesaplarını kendileri kullanmalı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bence gençlerin sorunlarının, beklentilerinin ya da 'dillerinin' eski kuşaklarınkinden farklı olması onların 'duyarsız- sorumsuz' olduklarının değil, sadece farklı politize olduklarının göstergesi. Yani politik süreci 'layıkıyla' anlayamayan gençler değil, pekâlâ onlardan yakınan önceki kuşaklar da olabilir." düşüncesini dile getirdi. Liderlerin sosyal medyada 'kravatlarını gevşetmeleri' gerektiğini öne süren Altınok, siyasi liderin Twitter hesaplarını kendilerinin kullanması önerisinde bulundu.

Altınok, "Gençlik döneminin, ergenliğe girilen 12-15 yaşlarında başladığı ve göreli olarak yetişkinliğe erişilen 25 yaşına kadar sürdüğü kabul ediliyor. Türkiye'de 13 milyon insan genç grubunda. 2023 seçimlerinde de hepsi seçmen. Kimi araştırmacılar, Z kuşağı adını verdikleri gençliğin apolitik olduğunu, bu nedenle tamamını sandık başında görmeyeceğimizi söyleseler de siyasi partiler için çok değerli bir kesim oldukları ortada. Kaldı ki, dillere pelesenk olan bu apolitik tanımın kime göre neye göre olduğu da meçhul. Bence gençlerin sorunlarının, beklentilerinin ya da 'dillerinin' eski kuşaklarınkinden farklı olması onların 'duyarsız- sorumsuz' olduklarının değil, sadece farklı politize olduklarının göstergesi.

Yani politik süreci 'layıkıyla' anlayamayan gençler değil, pekâlâ onlardan yakınan önceki kuşaklar da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, "Gençleri yakalamak isteyen ve bunun için de sosyal medyada daha fazla görünür ve etkin olmanın yöntemlerini arayan siyasilerin göz ardı etmemesi gereken nokta bence tam olarak burası.

Gelmekte olanı yönlendirmeye uğraşmaktan önce biraz da anlamaya çalışmak. Gençlerle sahici ve sağlıklı bir ilişki geliştirmek. Bunun için de iletişim kurmaya çalıştıkları gençlerin uyku haricindeki tüm zamanlarını geçirdikleri sosyal medyada kravatlarını biraz gevşetmeleri şart." görüşünü savundu.

Altınok, "Mesela siyasiler Twitter hesaplarını kurumsal bir yapı yerine tamamen kendileri yönetebilirler. İnanın samimiyetle atılmış bir tweet binlerce kurumsal mesajın yapamadığını yapabilir.

Sıkıcılığı ciddiyet sananlar olduğunu biliyorum... 'Oturup 10 yaşındaki bir çocukla bir el Pubg atın, küçümsediğiniz dünyalarına hayran kalacaksınız' diye yazdığımda espri yaptığımı düşünen çok olmuştu. O zaman da ciddiydim şimdi de... Liderler Twitter hesaplarını kendileri kullanmalı" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın