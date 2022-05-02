Sabah yazarı Altınok: İmamoğlu çıkacağı Karadeniz turunu eğer iptal etmezse ipler iyice gerilebilir

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Önümüzdeki günlerde çıkacağı Karadeniz turunu eğer iptal etmezse ipler iyice gerilebilir." görüşünü savundu.

Altınok yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Önümden çekilin' açıklamasıyla parti içine mi yoksa Millet İttifakı'nın ortaklarına mı seslendiği belli olmayan Kemal Bey iddiasını sürdürüyor. Ama Genel Merkez dışında destekçisi yok gibi. İşi zor... Bu kez karşısında Muharrem İnce gibi kolay lokmalar yok. Ve Genel Başkanlık koltuğunu korumasının adaylık sınavını nasıl atlatacağına bağlı olduğunu biliyor. Ekrem İmamoğlu, CHP içinde Kılıçdaroğlu'ndan açık ara önde... Dışarının desteği de onun arkasında görünüyor. Meral Akşener'in İyi Partisi ve HDP de onu işaret ediyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun açık müdahalelerine rağmen yarıştan kopmuyor. Önümüzdeki günlerde çıkacağı Karadeniz turunu eğer iptal etmezse ipler iyice gerilebilir." düşüncesini dile getirdi.