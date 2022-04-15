Sabah yazarı Altınok: Herkes İmamoğlu'nun ön sıralarda olduğunu söylerken bir bakarsınız Mansur Bey sıyrılıp oy pusulasına adını yazdırıvermiş

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Herkes İmamoğlu'nun ön sıralarda olduğunu söylerken bir bakarsınız Mansur Bey sıyrılıp oy pusulasına adını yazdırıvermiş" düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "İmamoğlu'nun önündeki tek engel, 'Aday olursan İstanbul'u AK Parti'ye teslim ederiz' diyerek önünü kesen Genel Başkanı değil... 'İstemeden' İmamoğlu'nu 'olağan cumhurbaşkanı adayı' pozisyonundan minder dışına iten Mansur Yavaş, saman altından hedefine ilerliyor. Siz bakmayın, seçimlere girdiğini gözümüzle görmesek "Siyasetin içinde bir kişi değilim" çıkışına inanacağımız Yavaş'ın "İstemem ki" diyerek adaylık iddialarını reddetmesine... Yavaş, kendisine Ankara yerel seçimlerinde iki kez "dışarıdan" adaylık getiren stratejisine devam ediyor." görüşünü savundu.

Altınok şunları kaydetti:

"Benden söylemesi... Herkes İmamoğlu'nun ön sıralarda olduğunu söylerken bir bakarsınız Mansur Bey sıyrılıp oy pusulasına adını yazdırıvermiş"