Sabah yazarı Altınok: Gördüğüm kadarıyla iktidar cephesi önümüzdeki dönem sığınmacıların sınırlandırılması politikasını daha sıkı uygulamaya kararlı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Gördüğüm kadarıyla iktidar cephesi önümüzdeki dönem sığınmacıların sınırlandırılması ve geri dönüşlerine zemin yaratılması politikasını daha sıkı uygulamaya kararlı." düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "Geçen gece Sebep Sonuç'ta İstanbul İl Göç Müdürü Bayram Yalınsu'ya, sığınmacılarla ilgili şehir efsaneleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son soruları da dahil yıllardır dinlediğimiz tüm iddiaları sordum: O da bir bürokrattan pek beklenmeyen bir samimiyet ve açıklıkla son durumu anlattı." ifadesini kullandı.

Altınok şunları kaydetti:

"Kafamda netleşen hususlar şunlar:

1- Türkiye'de ezici çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere 5 milyon 500 bin sığınmacı var. Ve bu kişilerin tümü kayıtları tutulmuş, geçici kimlik kartıyla takip edilen, seyahatleri ve yerleşimleri izne bağlı sığınmacılar. Sanıldığının aksine hareket serbestileri keyfi değil.

2- Suça karışma oranları Türk vatandaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar az. Ve bu olaylarda taraflar da çoğunlukla yine sığınmacılar. Binlerce kişi de sınır dışı edilmiş.

3- Fatih ve Esenyurt başta olmak üzere 750 civarında bölge "yabancıların ikametine yasaklanmış" durumda. Demografik yapının alarm verdiği bu yerlerdeki sığınmacı nüfusu da artmıyor, aksine azalıyor. 500 bin Suriyeli ülkesine dönmüş. 200 bine yakın da vatandaşlığa geçen var.

4- Suriyelilere maaş bağlandığı, sınavsız okullara girdikleri, vergi ödemedikleri yalan. Kısıtlı yardımlardaki kaynak da AB fonları.

5- Ve gördüğüm kadarıyla iktidar cephesi önümüzdeki dönem sığınmacıların sınırlandırılması ve geri dönüşlerine zemin yaratılması politikasını daha sıkı uygulamaya kararlı."