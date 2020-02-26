Sabah yazarı Altınok: FETÖ'cü troller Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 'FETÖ'cü troller'in Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) görülmesi için sabırsızlandığını iddia etti. Altınok, "Dün de İran'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren THY uçağıyla ilgili yalanları çoğaltmakla meşguldüler. Tıp bile teşhis için haftalarca süre isterken, bu felaket tellalları şıp diye, Ankara'ya inen uçaktaki yolcularda Koronavirüs çıktığını ilan ediyorlardı!" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Açın bakın sosyal medyayı. FETÖ'cü trollerin Koronavirüs'ün Türkiye'de görüldüğüne, ölümlerin olduğuna ve bunların devlet tarafından gizlendiğine dair sayısız yalanını göreceksiniz... Elbette bu pisliklerin yalanlarını adıyla sanıyla yayan siyasetçileri, CHP yalakası gazetecileri vs. de...

Resmen Koronavirüsün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar.Bu provokatörlüğün, eleştirellikle, gazetecilikle, siyasetçilikle hepsinden öte insanlıkla alakası olduğunu söyleyebilir misiniz? görüşünü savundu.

Altınok, "Pazartesi günü bu köşede konuyla ilgili çıkan yazım üzerine, FETÖ'cüler yanlarına gazeteci kılıklı kriptolarını da alıp sosyal medyada epeyce patırtı yaptılar. Yazının tam yerine denk geldiğini hoplayanlardan gördüğüm için altını çizerek bir kere daha tekrar ediyorum: Kitleleri temel zaaflarından yakalayıp idare etmede uzmanlaşan ve bunun adına da muhalefet diyenler, becerebilseler, İran'a gidip Koronavirüs'ü elleriyle getirmekte bir an bile tereddüt etmezler.

CIA ajanı FETÖ'cülerin operasyonlarını meşru muhalefet olarak görenler için az bile söylemişim. Zira memleket ve sağlığımız için Koronavirüs'ten daha tehlikeliler. Üzerine alınmak isteyen varsa bir daha buyursun." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın