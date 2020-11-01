Sabah yazarı Altınok: Enkaz altından kurtarılmaya çalışılan bir kızla konuştu diye eleştirilen AK Partili bakanı "adam çalışıyor işte" diyerek sahiplenen CHP'liler de vardı

Sabah yazarı Melih Altınok, İzmir’deki depremden sonra toplumda bir kenetlenme olduğunu belirttiği yazısında, “AK Partilisinden CHP'lisine pek çok kişi bu sefer yapılmak isteneni deşifre etti. İğrenç paylaşımlar farklı kesimlerin hassasiyetine hitap etse de hedefin aynı olduğuna dair kanaat yaygın biçimde paylaşıldı” diye yazdı.

Altınok, durumun umut vaat ettiğini belirterek, şunları yazdı:“Enkaz altından kurtarılmaya çalışılan bir kızla konuştu diye eleştirilen AK Partili bakanı "adam çalışıyor işte" diyerek sahiplenen CHP'liler de vardı... Din, Kitap, Allah diyerek nefretlerini kusanları herkesten önce deşifre eden AK Partililer de... Öyle ki adıyla sanıyla trollük yapan kimi muhalif siyasetçiler, kendi seçmenlerinin bu hakkaniyetli isyanı karşında deprem anında attıkları tweet'lerini silmek zorunda kaldılar. Umarım hepsi, eğer bu tarzda ısrar ederlerse kendilerinin de "silineceğini" azıcık da olsa anlamışlardır. Bu umut vaat eden tablonun sebebi nedir sorusuna net cevap vermek kolay değil. Bana sorarsanız, pandemi sürecinde çok belli etmesek de, "aslında iyi oldu biraz uzaklaştığımız, çok dip dibeydik" falan desek de belli ki çok özlemişiz birbirimizi, insanlığımızı. Geçmiş olsun."

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