Sabah yazarı Altınok: Dövizdeki talep sıçramaları, Türk Lirası'na operasyon çekip ceplerini dolduran spekülatörlerin işini kolaylaştırıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Merkez Bankası'nın dövizdeki artışla ihracatı artıracağı ve buradan gelecek parayla ekonomide denge oluşturacağı söylemlerine ilişkin olarak "Şimdilerde ihracatçıların hallerinden çok memnun olmaları, 'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz' diye açıklamalar yapmaları da bu olasılığa delil olarak gösteriliyor" dedi.

Altınok, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması gerektiğini ifade ederek yazısında "Eğer böyle bir hedef varsa, çıkıp öngörülerinin ayrıntılarını, gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmalı. Yoksa da gerçek planını açıklamalı. Çünkü dövize talepteki sıçramaların, ani talebin, 'belirsizlik ortamından' kaynaklanan panikten beslendiği ve Türk Lirası'na operasyon çekip ceplerini dolduran spekülatörlerin işini kolaylaştırdığı ortada" dedi.