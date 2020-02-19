Sabah yazarı Altınok: Bu kararı Gezi'nin aklanması olarak okuyorum

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Gezi davasında tutuklu tek sanık Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin, "Davanın başından beri analizlerimi yargılanan isimler üzerinden yapmadım. Dolayısıyla şimdi de bu kararı Gezi'nin aklanması olarak okuyorum." yorumunu yaptı.

Altınok, "Zira iddianamenin 'sığlığından' yakınmamın nedeni de bugünkü sonucun geldiğini okumamdı.

Ama kimseye dinletemedik. Hatta hukuki sürece dair eleştirilerin yapılmasını ve bazı 'özensizliklerin' altının çizilmesini 'liberal takıntı' diye değerlendirenler bile oldu. Tıpkı, ezberleri tekrarlamanın en güvenli yol olduğuna dair reflekslerin depreştiği her kritik olayda olduğu gibi. Keşke bu olayda aynı hatalara düşmeseydik." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Ancak, mahkemenin birebir şahıslar hakkındaki kararı ne olursa olsun Gezi'ye dair kamuoyunun geniş kesiminin kanaati bellidir. Vatandaşların hayatını kaybettiği, kamu görevlilerinin yaralandığı, milyarlarca dolarımızın hortumlandığı o günler organize bir faaliyetin bir ürünüdür. Ve hedef, ilk günlerde bazı vatandaşları da cezbeden ağaç hassasiyetiyle de alakalı değildir. Amacın 17-25 Aralık operasyonuyla devam ettirilecek bir süreç sonucunda, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmesi olduğu ortadadır." ifadesini kullandı.

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