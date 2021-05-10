Sabah yazarı Altınok: Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mu? Burası İran mı, Arabistan mı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı iftar sofrasında "masasında su bardağı unutulduğu" haberlerine tepki gösterirken, "Size ne kimin oruç tutup tutmadığından? Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mudur? Burası İran mı, Arabistan mı?" dedi.

Altınok, "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle internet üzerinden yaptığı "En uzun iftar sofrası" etkinliğiyle ilgili haberleri bunun göstergesi. Gazetenin haberine göre, Erdoğan'ın önünde su bardağı varmış, sonra kaldırılmış! Kaynak mı? Hayır, 'Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş' diye özür dileyip iddiasını revize eden İyi Partili Aytun Çıray değil... Cumhuriyet'in kaynağı, daha önce de sosyal medyada ortaya 'Erdoğan Külliye'de rakılı eğlenceler düzenliyor' türünden saçmalıklar atan şakirtler. E o zaman trol dediğiniz Can Dündar'ı niye gönderdiniz gazeteden arkadaşlar? Size ne kimin oruç tutup tutmadığından? Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mudur? Burası İran mı, Arabistan mı? Başımıza "Ramazan zabıtası" mi kesildiniz? Yoksa yılların Cumhuriyeti'nin okur profili tahmin ettiğimizden daha çok mu değişti?" dedi.

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