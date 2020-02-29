Sabah yazarı Altınok: ABD'ye ve NATO'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Suriye ordusunun İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin öldürülmesinin arkasında Rusya'nın olduğunu belirtti.

Altınok, "Vekâlet savaşının sürdüğü bu bölgede, göç dalgasını engellemek için Kuzey Suriye'ye giren Türkiye de sahadaki muhalifler üzerinden meşruiyetini sağlıyor. Ve bu fiili durumun bir üst seviyeye taşınıp tarafların açıkça karşı karşıya gelmesi hiç kimsenin göze alabileceği bir süreç değil." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Kaldı ki at izinin it izine çoktan karıştığı, ABD'nin ve Rusya'nın yanı sıra İran istihbaratının da operasyon yaptığı saha, ağır bedeli olacak refleksi çıkışlara zemin hazırlamaya müsait. Rusya'da askeri bürokrasiye ne kadar 'hâkim' olduğunu bilmediğimiz Putin'le kavgaya tutuşup, Türkiye'yi yeniden kucağındaki eski yerine oturtmaya çalışan ABD'ye ve NATO'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız. Denge politikasında ısrarcı olmalıyız. Biliyorum, acılı günlerde soğukkanlı, rasyonel tespitlerin pek alıcısı olmuyor ama gerçekler ve imkanlar bunlar." ifadesini kullandı.

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