Sabah yazarı Altınok: 15 Temmuz sonrası yalnızca FETÖ değil, onun Kürt sokağındaki muadili olan PKK da bitirildi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından içte ve dışta yaşanan gelişmelerin dönüşümün göstergesi olduğunu belirterek, "15 Temmuz sonrası yalnızca FETÖ değil, onun Kürt sokağındaki muadili olan PKK da bitirildi" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "15 Temmuz sonrası içte ve dışta yaşanan gelişmeler sözünü ettiğimiz dönüşümün göstergesi. 1960 sonrası adeta rutin haline gelen askeri darbelere zemin yaratan çarpık parlamenter sistemden vazgeçilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi kuşkusuz bu sürecin en önemli adımıydı. Böylece sistem, siyaset dışı odakların manipülasyonlarına karşı daha korunaklı hale getirildi. Varoluşunu iç tehdit paranoyası üzerine kuran ordu asli görevi olan yurt savunmasına döndü." görüşünü savundu.

Altınok, "Yalnızca FETÖ değil, onun Kürt sokağındaki muadili olan PKK da bitirildi. Onlarca yıldır hazırlığı yapılan ve Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan PKK-YPG devleti projesi toprağa gömüldü. Kafasını içerideki sorunlara gömmeye mecbur bırakılan Türkiye başını kaldırıp çevresindeki sorunları ve imkanları gördü. Irak'ta ve Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de güvenliğinin ve ulusal çıkarlarının peşine düşme fırsatı buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, "Peki, 15 Temmuz'daki uyanışla başlayan bu süreç geriye döndürülebilir mi?

Vazgeçmedikleri ortada...Siyaset sahnesine FETÖ tabanına hitap ederek adım atan partileri görüyoruz. Ülkedeki muhalefet partileri hala 15 Temmuz'u yürekleri soğutacak bir netlikte kınayabilmiş değiller. Ama kimsenin şüphesi olmasın ki bu halk da sığındığı son toprak parçasından vazgeçmeyecek." ifadesini kullandı.

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