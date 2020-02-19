Sabah yazarı Alkin: Merkez Bankası faizini sabit tutmalı

Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesi yazdığı yazıda politika faizinin sabit tutulması önerisinde bulundu. Alkin, "Çünkü, faiz indirimlerin devam etmesi, döviz kurlarında yeniden yükselişi, kıpırdanmayı, dalgalanmayı ve Türkiye Ekonomisi'ne yönelik belirsizlik algısını yeniden hareketlendirirse, bu tablonun hem özel sektör yatırımlarını geciktirici, hem de enflasyon algısını bozacak etkileri olacaktır. Bu nedenle, TCMB'nin atacağı her adım dikkatle gözlenecek." görüşünü savundu.

Alkin, "Yabancı ekonomistler 0,25 ile 0,50 puan arasında bir faiz indirimi beklerken, yerli ekonomistler faizlerin 'sabit' kalmasını bekliyorlar. Birinci neden, küresel belirsizlikler. 2020'nin ilk çeyreği, Koronavirüs krizi dahil, dünya ekonomisi ve küresel ticarete ciddi sıkıntılar yükledi. Küresel emtia fiyatları bu nedenle karışık bir seyir izliyor. Petrol fiyatları gerilerken, dünya imalat sanayinin önemli bir tedarikçisi konumunda olan Çin'in sebep olabileceği arz eksikliği, başka ihracatçı ülkelerce bir 'fiyat artışı fırsatı' olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, küresel enflasyonun seyri karışık sinyaller veriyor. Bu durum, TCMB açısından, küresel emtia fiyatlarının Türkiye Ekonomisi'ne ithalat kanalından etkisini görmeyi gerekli kılabilir." düşüncesini dile getirdi.

Alkin yazısında şunları kaydetti:

Bu nedenle, TCMB PPK'nın faiz indirimlerini sürdürmesi, iç talebin bir kez daha tüketim harcamaları ağırlıklı hareket etmesine ve büyümede yeni bir patikaya geçişi engelleyecektir. Bugün, hane halkını yeterince tasarrufa özendirdiğimiz, TL cinsinden tasarrufların artmayı sürdüreceği ve artan tasarrufların özel sektör tarafından yatırıma dönüştürüleceği bir sürece ihtiyaç duyuyoruz. Bu da, politika faizinin neden değişmemesi gerektiği konusunda 3. gerekçeyi oluşturuyor; döviz kurlarında istikrarın sürdürülmesi.

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