Sabah yazarı Alkin'in "Merkez Bankası'nın rezervleri kaybolmadı, yer değiştirdi" yazısı tartışma yarattı; Prof. Dr. Kara: Asıl sebep düşük faiz, aşırı kredi

Sabah yazarı ve Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin’in, Merkez Bankası’nın rezervlerinin kaybolmadığı, yer değiştirdiğini savunan yazısı tartışma doğurdu. Alkin yazısında, Merkez Bankası rezervlerinin Türkiye’ye yönelik kur ataklarına karşı savunmada ve pandemi döneminde dış borç ödemelerinde kullanıldığını belirtmişti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara ise Twitter’da Merkez Bankası rezervlerinin erimesinde siyasi kararların etkili olduğunu görmezden gelmenin eksik analize yol açacağını belirtti. Kara, Merkez Bankası’ndaki hızlı erimeyi şöyle açıkladı:

“Faizleri olması gerektiğinden düşük tutmak ve bankaları aşırı kredi vermeye zorlamak, 1) cari dengeyi hızla bozdu 2) yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın talebini artırdı 3) hızlı sermaye çıkışına neden oldu. Ayrıca pandemi ile azalan turizm gelirleri döviz açığını artırdı.

Sadece cari açık ve vatandaşın TL’den dövize geçmesi toplamda 113 milyar$ döviz açığı yarattı. Yabancılar artan riskle bu açığı finanse etmeyi kabul etmeyince bütün yük merkez bankasına kaldı ve net rezervler hızla eritildi. Döviz rezervindeki azalışın temel hikayesi budur.”

Ne olmuştu?

Merkez Bankası rezervlerinden son iki yılda 128 milyar dolar satış yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun da etkisiyle Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksiye düşmüştü.