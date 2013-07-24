Sabah, Yavuz Baydar’ın köşesini internetten de kaldırdı!

Sabah gazetesi, yazılarına son verdiği Yavuz Baydar’ın “Okur Temsilcisi” olarak yazılarının toplandığı köşeyi internet sitesinden kaldırdı.

Sabah, gazetede ombudsman olarak görev yapan Baydar’ın işine dün (23 Temmuz 2013) son verdi. Yavuz Baydar’ın T24’e yaptığı açıklamaya göre, gazetenin yaptığı tebligatta işten çıkarma gerekçesi olarak “Baydar’ın gazetecilik etiğine dair yorum ve medya analizlerini başta New York Times olmak üzere çeşitli mecralarda dile getirmiş olması” gösterildi.

İşten çıkarmanın ardından, Sabah.com.tr’deki “Yazarlar” köşesinde “Okur Temsilcisi-Yavuz Baydar” adıyla bulunan ve Baydar’ın her pazartesi yayımlanan yazılarının listelendiği link kaldırıldı.

Baydar’ın yazılarına ancak Sabah.com.tr’nin içindeki arama kutusuna adı yazıldığında erişilebiliyor.