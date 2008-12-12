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Sabah ve ATV'de grev kararı alındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sabah ve Atv'de grev kararı aldı. Karar, haftaya işyerinin kapısına asılacak.

12 Aralık 2008 02:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine ATV, Sabah ve dergi grubu iş yerleri için grev kararı aldığı bildirildi.

TGS Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, TGS ile Turkuvaz (ATV,
Sabah ve dergi grubu) iş yerlerinde 26 Haziran'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, 60 günlük yasal süre içinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlandığı anımsatıldı.

Mahkeme kararıyla tayin edilen arabulucunun katılımıyla 30 Ekim'de TGS ve Turkuvaz temsilcileri arasında yapılan toplantıda da herhangi bir madde üzerinde görüşme ve anlaşma olanağı bulunamadığı anlatılan açıklamada, arabulucunun, 15 günlük yasal görev süresini tamamladıktan sonra taraflar arasında uyuşmazlığın sona erdirilemediğine ilişkin raporunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne sunduğu ifade edildi.
 
Arabulucu raporunun, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce 26 Kasım'da TGS'ye tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, "Arabulucu raporunun tebliğinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonraki 6 iş günü içerisinde yasa gereğince TGS Yönetim Kurulu olarak grev kararı almamız gerekmektedir. TGS Yönetim Kurulu, 5 Aralık'ta Turkuvaz (ATV, Sabah ve dergi grubu) iş
yerlerinde grev kararı almıştır. Grev kararı, gelecek hafta içerisinde işverene tebliğ edilecek ve iş yerlerinin kapısına asılmak suretiyle ilan edilecektir" denildi. 

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