Sabah: Twitter'la ilgili AYM'de alınan karar başka, üyelere imzalatılan başka

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Anayasa Mahkemesi üyelerinin Twitter’la ilgili yaptığı toplantıda, sosyal paylaşım sitesinin açılması yönünde karar almadığı öne sürüldü. İddiaya göre, toplantı sonrasında İdari Mahkeme'nin alacağı kararın beklenmesine kararı verildi.

Habere göre, Twitter'a konulan engellemenin kaldırılması konusunda kesin karar verilmedi. Sabah’ın haberinde yer alan iddiaya göre, üyeler ilk kez bir bireysel başvuru kararını odalarında imzaladı. Haberde bazı üyelerin, "Bu karar tam konuşulmadı. Okuyalım, tartışalım" dediği, ancak üyelere "Resmi Gazete'ye yetişecek, çok geç kalındı, lütfen imzalayın" denilerek, kararın imzalatıldığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinin bugünkü (23 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, “Verilen karar başka, imzalanan karar başka” başlıklı haber şöyle:

Verilen karar başka, imzalanan karar başka

Sabah, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) çok tartışılan Twitter kararı ile ilgili şok iddialara ulaştı. İdari mahkemenin verdiği yürürlüğü durdurma kararının uygulanmasını beklemeden Twitter'ın açılması yönünde karar vererek, hükümetin tepkisini çeken AYM'nin kararı oy birliği ile almadığı iddia edildi. Başkan Haşim Kılıç'ın açıkladığı gibi kurul, yerel seçimlerden 3 gün önce 27 Mart'ta toplandı ancak toplantıda "Twitter açılsın" kararı alınmadı. İddialara göre, bir önceki akşam başvuru ile ilgili Twitter dosyasının gönderildiği üyeler ertesi sabah toplantıya çağrılmalarına ve Twitter maddesinin gündemde bulunan işkence ve uzun tutukluluk ile ilgili dosyaların önüne alınmasına tepki gösterildi.

'İdari Mahkeme beklenmeli'

Toplantıda üyelerin çoğunluğu, Twitter başvurusu için yasal yolların tüketilmediğini savundu, "İfade özgürlüğü ile ilgili olsa bile tedbir kararına gerek yok" denildi. Bazı üyeler, Twitter'ın salt ifade özgürlüğü platformu olmadığının ve şirket olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak "Adalet Bakanlığı'ndan görüş almadan karar vermeyelim" ifadesini kullandı. Toplantı sonrasında İdari Mahkeme'nin alacağı kararın beklenmesi kararı verildi. İddialara göre Twitter'a konulan engellemenin kaldırılması konusunda kesin karar verilmedi.

Odalarında imzalattırıldı

Kararın imzanlaması süreciyle ilgili olarak da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Seçimden 4 gün sonra AYM'nin resmi internet sitesinden Twitter kararı yayımlandı. Kararın altında imzası olan kişiler daha sonra kararın alınma şekline itiraz etti. Kararın içeriğinin tam olarak ortaya konulması hassasiyeti itirazın en önemli nedeni oldu. Karar üzerinde sağlıklı değerlendirmelerin yapılarak tamamlanmadığı ve son noktanın konulmadığı belirtildi. İddialara göre, üyeler ilk kez bir bireysel başvuru kararını odalarında imzaladı. Bazı üyeler, "Bu karar tam konuşulmadı. Okuyalım, tartışalım" dediyse de üyelere "Resmi Gazete'ye yetişecek, çok geç kalındı, lütfen imzalayın" denilerek, karar imzalatıldı.