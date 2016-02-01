Sabah: Türkiye, Fethullah Gülen için ABD'ye resmi ajan gönderecek

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, Adalet Bakanlığı'nın ABD'den iadesi talep edilen Fetullah Gülen'i izlemek üzere ajan görevlendirme ve sesli veya görüntülü ifadesinin alınmasını sağlayacak yasa tasarısı hazırladığını ileri sürdü.

Adalet Bakanlığı'nın bugün Bakanlar Kurulu'na sevk etmeyi planladığı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı'nın, yabancı ülkelerle adli yardımlaşma ve suçluların iadesi hükümlerini ilk kez tek yasa altında toparlıyacağı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fethullah Gülen başta olmak üzere, yurt dışındaki Türk suçlularla Türkiye'deki yabancı şüphelilerin soruşturulması ve iade süreçlerini yakından ilgilendirecek düzenlemeler içeren tasarının öngördüğü değişikliklerden bazıları şöyle:

Şimdiye kadar suçluların diğer devletlerden istenmesi ve Türkiye'dekilerin iadesi konusunda Bakanlık'ın söz hakkı bulunmuyordu. Tasarıya göre yabancı bir ülke Türkiye'deki bir suçlunun iadesini ister veya o konuda adli yardımlaşma talebinde bulunursa, talepte bariz bir hata varsa Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü dosyayı mahkemeye ulaştırmadan da reddedebilecek. Şimdiye kadar mahkemeler Türkiye'deki bir suçlunun iadesine karar verirse bunu uygulayıp uygulamama yetkisi Bakanlar Kurulu'ndaydı.

Gülen için ajan

Şimdiye kadar Türkiye, yurt dışındaki bir suçlunun sadece iadesini isteyebiliyor ya da o ülkenin adli makamlarınca sorgulanmasını talep edebiliyordu. Tasarıya göre yurtdışındaki bir suçlunun sesli ve görüntülü sorgulanması mümkün olabilecek. Türkiye, suçlunun yurtdışındaki faaliyetlerinin Türkiye'de işlediği suçla bağlantılı olup olmadığının araştırılması için, o ülkede soruşturmacı görevlendirebilecek. Bu durumda ABD, Fethullah Gülen'i iade etmese bile Türkiye Gülen'in, ABD'de de Türkiye aleyhine örgüt faaliyeti yürütüp yürütmediğini araştırmak üzere gizli soruşturmacı yani ajan görevlendirebilecek. Buna ABD'nin izin vermesi gerekecek. Aynı şekilde iade mümkün olmasa bile Fethullah Gülen'in sesli ve görüntülü ifadesinin alınması da sağlanabilecek.

Evli ve gençlere özel düzenleme

Türkiye bir suçlunun iadesine karar verirken onun sosyal durumunu da dikkate alacak. Suçlu evliyse, uzun süredir Türkiye'de bulunuyorsa evli veya gençse ve iadesi ailesi açısından orantısız bir mağduriyet oluşturuyorsa iade talebi reddedilebilecek.