Sabah: Tetikçi FETÖ'ye göbekten bağlı

Sabah gazetesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 11 el ateş ederek öldüren çevik kuvvet polisi Mevlut Altıntaş'ın FETÖ ile 'göbekten' bağlantısı olduğunu iddia etti. Altıntaş'ın dayısının Gülen cemaatine ait olduğu için kapatılan Aydın'ın Söke ilçesindeki Körfez Dershanesi'nde müdürlük yaptığını öne süren gazete soruların çalındığı 2012 senesinde söz konusu polisin sınavla İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nu 80 üzeri netle girdiğini de yazdı.

Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Söke'de FETÖ'ye ait olan Körfez Dershanesi'ne gitti

Yurtdışına kaçan FETÖ'cü işadamı Şahin İlgi'den burs aldı

Dayısı Hasan Furuncu FETÖ okulunda müdürlük yaptı

15 Temmuz gecesi Diyarbakır'dan gizlice Ankara'ya geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde örgüte ait Körfez Dershaneleri'ne gitti.

Eğitim masrafları darbenin gerçekleşmesi halinde FETÖ'nün Aydın'a vali ya da belediye başkanı yapmayı planladığı firari işadamı Şahin İlgi tarafından karşılandı.

Yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan İlgi'nin şirketine kayyum atandı, babası Mehmet İlgi 4 gün önce tutuklandı.



Altıntaş FETÖ'nün soruları çaldığı 2012'deki sınavla İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nu 80 üzeri netle kazandı. Ankara'da gözaltına alınan ev arkadaşı S.B.'de aynı sınava girdi.



Altındaş'ın FETÖ okulunda müdürlük yapan öğretmen dayısı Hasan Furuncu da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındı. Furuncu 2014'te Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra örgüte ait Özel ATA Okulları'nda (American Turkish Academy) müdürlük yapmaya başladı.

Okul, 15 Temmuz sonrası kapatılırken gözaltına alınan Furuncu adli kontrolle serbest bırakıldı. Furuncu'nun adı 2012 KPSS sorularını çalınma soruşturmasında da geçiyor.

Altıntaş'ın Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki 3 yakın arkadaşından biri FETÖ'den tutuklandı, biri kasım ayında meslekten ihraç edildiği, biri de FETÖ'den Ankara'da gözaltına alındı.

Okuduğu dönemdeki Müdürü Muzaffer Adem de FETÖ'den görevden alındı.



Polis okuluna girişinde referans gösterdiği iki üst düzey emniyet görevlisi de FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi.



Altıntaş'ın okul döneminde sürekli olarak FETÖ evlerine gittiği öğrenildi.



Altıntaş suikastı işlediği gün raporluydu. 26 Haziran - 8 Temmuz arasında 10 gün rapor almasına rağmen son 3 gün çalıştı. 11 Temmuz'da Ankara'dan Diyarbakır'a görevlendirme ile gönderilen suikastçi polis 16-17 Temmuz arasında senelik izne çıktı. İzni veren ise FETÖ'den tutuklu Emniyet Müdürü Kahraman Sezer.



15 Temmuz darbe gecesi Diyarbakır'dan uçakla saat 23.00'te Ankara'ya gelmiş. O gece neler yaptığı araştırılıyor.

Ankara Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yapılan aramada, FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.

Üç gün önce keşif yaptı



Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledildiği serginin Türkiye koordinatörü Timur Özkan, "Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz 'Çankaya fotoğrafları' adlı bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı cuma günkü o sergide de gördüklerini söylüyor. Kamera kayıtlarına da bakılırsa görüntüler çok kolay ortaya çıkar.

Genelde herkes spor kıyafetli olduğu için, şahıs takım elbiseyle dikkat çekmiş. Saldırıdan sonra hatırladılar. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı" açıklamasında bulundu. Özkan olay anını ise "İlk konuşmayı ben yaptım. Benden sonra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı konuştu.

Son olaraksa büyükelçi kürsüye çıktı. Saldırgan o sırada büyükelçinin arkasına geçti. Koruma olduğunu sandık. Silah seslerinden sonra ise herkes kendini yere attı. Bir saat binada mahsur kaldık" diye anlattı.





İçine kapanıktı kimseyle konuşmazdı



Suikastçı Altıntaş'ın memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde büyük şok yaşanıyor. Polis , olaydan sonra saldırganın annesi Hamdiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, ablası Seher Özeroğlu ile birlikte dayısı Hüseyin Furuncu, eşi Sevil Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'yu gözaltına aldı.

Aile üyeleri, ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baba Esrafil Altıntaş'ın ifadesinde, "Oğlum, nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım, inanamadım" dediği öğrenildi.

Anne Altıntaş ise oğlunun cinayeti işlediği haberini alınca şoka girdiğini "Ben onu vatanına milletine faydalı olsun diye büyüttüm" dediği kaydedildi. Aktaş'ı tanıyanlar ise saldırganın normalde içine kapanık, utangaç, kimseyle konuşmayan ve asosyal bir yapıda olduğu söyledi. Ailenin yaşadığı Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı, "Ailesi görünüş itibariyle FETÖ'cü değil" dedi. Komşularıda Altıntaş'ın en son 4 ay önce izne geldiğini ve kimseyle konuşmayan biri olduğunu anlattı.



Suikastı işaret eden FETÖ'cü İsveç'e kaçmış

Rusya Büyükelçisi'nin öldürülmesinden önce Today's Zaman Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, Beşiktaş'taki terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bırakan konsolosları gösteren bir fotoğrafın altına Türkiye'deki elçilerin güvende olmadığını yazmıştı. Bozkurt, Rus Büyükelçi'nin öldürülmesiyle birlikte "Üç gün önce söylemiştim" diye yazdı.

Öztürk, 15 Temmuz sonrası kaçarak İsveç'e sığınan hainler arasında yer alıyor. Öztürk, Ankara'da FETÖ kapsamında gözaltına alınan kişilere destek olmak için adliye önünde düzenlenen eyleme de katılmıştı.





Karlov'a 11 el ateş etti

Ankara'daki suikast sonrası Rusya Büyükelçisi Karlov'un ölü muayene tutanağı açıklandı. Karlov'a 9 el ateş edildiği belirlenirken, yapılan incelemeler sonucunda Karlov'un vücudunda 11 delik olduğu bunlardan 2'sinin giriş çıkış olabileceği belirtildi. Konu ile ilgili incelemeler devam ediyor. Altıntaş'ın silahının NATO standartlarında 9x19 kalibre olan ve şarjör kapasitesi 15+1, 18+1 ve 20+1 olarak değişen Canik marka silah olduğu açıklandı.



Rus uzmanlar olay yerinde

Büyükelçi Karlov suikastını araştırmak üzere Moskava'dan 18 kişilik heyet geldi. Heyette iki güvenlik ataşesi, bir savcı, adli tıp uzmanları, psikologlar ve Acil Durum Bakanlığı'nda görevli yetkililer bulunuyor. Heyetten bazıları Adli Top Kurumu'nda otopsiye katılırken 4 kişilik teknik ekip ise Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde incelemelerde bulundu. Savcı sanat galerisinin mührünü sökerken Rus heyete olay yeri inceleme ekipleri eşlik etti.



Büyükelçi Andrey Karlov suikastınyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi D Bürosu'ndaki FETÖ masası bakıyor. Suikastçi Altıntaş'ın polis okulundaki imamı olan Süleyman Ergen ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak da yeni bilgiler ortaya çıktı. Altıntaş'ın 14 Aralık'ta otelden rezervasyon yaptırdığı ve 18 Aralık gecesi burada kaldığı belirlendi. Altıntaş'ın keşif yaptığı daha sonra olay günü sergi salonuna yürüyerek gittiği tespit edildi. Altıntaş'ın sağ yakalanması için çaba harcandığı ancak üzerinde 3 şarjör olduğu için sürekli ateş ettiği,, önce ayaklarından vurulduğu ancak, elini vücuduna götürünce bomba şüphesi üzerine öldürüldüğü kaydedildi. Rus Büyükelçiliği'nin sergi açılışını özel davetiyeler ile duyurduğu, büyükelçinin katılacağını duyurumadığı belirtildi.

Polis davetlilerle Altıntaş arasındaki bağlantıları inceliyor. Kamera kayıtları, kullandığı araç ve telefon HTS kayıtları mercek altına alınan saldırganın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde görev yaptığı ve dedektör aynayla araçların altında bomba arama - tarama faaliyeti yaptığı öğrenildi.

Ekipler Altıntaş'ın Ankara'da kaldığı 2 ayrı adresi tespit etti. Ankara Demetevler 357. Cadde'de bulunan Mehmetçik Apartmanın 5. Katında 1 yıl ikamet eden suikastçı ardından Keçiören Kalaba Mahallesi Grenit Sokağa taşındı. Nüfus müdürlüğünden işlemlerini gerçekleştirdi ama muhtarlığına kayıt yaptırmadı. Demetevler'de birlikte oturduğu polis arkadaşı S.B. gözaltına alındı.

Altıntaş'ın daha sonra evi Çevik Kuvvet(ten 3 arkadaşına devrettiği öğrenildi. Kalaba Mahallesi'ndeki evin ise ev arkadaşı avukat Serkan Özkan'ın olduğu öğrenilirken, evde biri polis biri avukat 3 kişi kaldıkları belirlendi. Eve sürekli kalabalık misafirlerin geldiği öğrenildi. Emniyete iki ayrı adres bildirmesine rağmen resmi olarak bu adreslerde oturduğunu beyan etmeyen Altıntaş'ın kripto FETÖ'cü olduğu ihtimali değerlendiriliyor.