T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah: Sınavlara bir yıldır sabotaj girişim var

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, son bir yıldır Türkiye'de ÖSYM ve MEB'in yaptığı sınavlara yönelik bir takım girişimler olduğunu ifade etti

10 Temmuz 2014 18:36

Sabah gazetesi 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Fethullah Gülen cemaatinin 2013'te yapılan ve milyonlarca aileyi etkileyen Temel Eğitimden Ortaeğitime Geçiş 1. dönem sınavını sabote ettiği iddia edildi.

Sabah'ın öne sürdüğü haber şöyle:

Mahkeme tarafından sonuçları yeniden hesaplanmasına karar verilen TEOG sınavlarında, Soru Hazırlama Daire Başkanlığı'ndaki Paralelciler bilerek 9 hatalı soru yayınlayarak sınavın iptal edilmesine yol açtı.

 

20 kişi görevden alındı

 

Sınavın sabote edildiğini fark eden Milli Eğitim Bakanlığı, hemen 20'ye yakın personeli görevden aldı. Bu sayede TEOG 2. dönem sınavında tek bir hata ya da sabotaj girişimi gerçekleşmedi.

Temel Eğitimden Ortaeğitime Geçiş sınavındaki hatalı soruların arkasından paralel yapının sinsi planı çıktı. Amaç, MEB'i karalama kampanyasıyla cemaat dershanelerinin kapanmasını önlemekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dershane ihtiyacını azaltmak için geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde uygulamaya koyduğu 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş' (TEOG) sınavı 1.dönem testindeki hatalı soruların arkasından paralel yapı çıktı. Paralel yapı, MEB'i kamuoyunda küçük düşürüp dershanelerin kapanmasını önlemek için 1.3 milyon öğrencinin kaderiyle oynayan sinsi bir plan hazırladı.

İlki 28-29 Kasım 2013'te yapılan sınavın sorularını 12 yıldır SBS sınavlarını hazırlayan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Soru Hazırlama Daire Başkanlığı belirledi.

Ancak, MEB tarihinde ilk kez bir sınavda 9 soruda "komik" hatalar yapıldı. 4 farklı uzman ekibinin denetiminden geçen sorularda hatanın nasıl olabileceği araştırılınca sınava yönelik sabotaj girişimi tespit edildi.

Olaya karışan yetkililer görevden alınınca, 2'nci sınav hatasız yapıldı. Bakanlık yetkilileri, sınavdan önce kendilerine bu sınavın yapılamayacağını, sınavda çıkabilecek hataların bakanı zor durumda bırakacağına yönelik şantajlarda bulunulduğunu ve o dönemde sınav sorularının çalınacağına ilişkin birçok söylentinin çıktığını söyledi.

 

Görevden alınınca... 

 

MEB yetkilileri, "12 yıldır SBS sınavında hata yapmayan uzmanlar 9 soruda komik hatalar yaptı.
Hatalar arasında kimi müfredat dışı, kimi yanlışlıkla üçgene ekleme yapmışız şeklinde açıklaması mümkün olmayan sorular da yer alıyor. Bu kişiler görevden alındıktan sonra 2. dönem sınavlarında hiçbir hata ortaya çıkmadı" dedi.
MEB, sınavların şaibesiz yapılabilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünü kurdu.

 

Avcı: Sabotaj girişimi var

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da TEOG sorularının yeniden hesaplanması kararının ardından yaptığı açıklamada, son 1 yıldır Türkiye'de ÖSYM ve MEB'in yaptığı sınavlara yönelik bir takım girişimler olduğunu ifade etti. 

ETİKETLER

milli eğitimteog sınavlarıparalel yapısabotajsınavlarson 1 yılsabah gazetesiortaöğretime geçiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24