Sabah: Sınavlara bir yıldır sabotaj girişim var

Sabah gazetesi 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Fethullah Gülen cemaatinin 2013'te yapılan ve milyonlarca aileyi etkileyen Temel Eğitimden Ortaeğitime Geçiş 1. dönem sınavını sabote ettiği iddia edildi.

Sabah'ın öne sürdüğü haber şöyle:

Mahkeme tarafından sonuçları yeniden hesaplanmasına karar verilen TEOG sınavlarında, Soru Hazırlama Daire Başkanlığı'ndaki Paralelciler bilerek 9 hatalı soru yayınlayarak sınavın iptal edilmesine yol açtı.

20 kişi görevden alındı

Sınavın sabote edildiğini fark eden Milli Eğitim Bakanlığı, hemen 20'ye yakın personeli görevden aldı. Bu sayede TEOG 2. dönem sınavında tek bir hata ya da sabotaj girişimi gerçekleşmedi.



Temel Eğitimden Ortaeğitime Geçiş sınavındaki hatalı soruların arkasından paralel yapının sinsi planı çıktı. Amaç, MEB'i karalama kampanyasıyla cemaat dershanelerinin kapanmasını önlemekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dershane ihtiyacını azaltmak için geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde uygulamaya koyduğu 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş' (TEOG) sınavı 1.dönem testindeki hatalı soruların arkasından paralel yapı çıktı. Paralel yapı, MEB'i kamuoyunda küçük düşürüp dershanelerin kapanmasını önlemek için 1.3 milyon öğrencinin kaderiyle oynayan sinsi bir plan hazırladı.

İlki 28-29 Kasım 2013'te yapılan sınavın sorularını 12 yıldır SBS sınavlarını hazırlayan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Soru Hazırlama Daire Başkanlığı belirledi.

Ancak, MEB tarihinde ilk kez bir sınavda 9 soruda "komik" hatalar yapıldı. 4 farklı uzman ekibinin denetiminden geçen sorularda hatanın nasıl olabileceği araştırılınca sınava yönelik sabotaj girişimi tespit edildi.

Olaya karışan yetkililer görevden alınınca, 2'nci sınav hatasız yapıldı. Bakanlık yetkilileri, sınavdan önce kendilerine bu sınavın yapılamayacağını, sınavda çıkabilecek hataların bakanı zor durumda bırakacağına yönelik şantajlarda bulunulduğunu ve o dönemde sınav sorularının çalınacağına ilişkin birçok söylentinin çıktığını söyledi.

Görevden alınınca...

MEB yetkilileri, "12 yıldır SBS sınavında hata yapmayan uzmanlar 9 soruda komik hatalar yaptı.

Hatalar arasında kimi müfredat dışı, kimi yanlışlıkla üçgene ekleme yapmışız şeklinde açıklaması mümkün olmayan sorular da yer alıyor. Bu kişiler görevden alındıktan sonra 2. dönem sınavlarında hiçbir hata ortaya çıkmadı" dedi.

MEB, sınavların şaibesiz yapılabilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünü kurdu.

Avcı: Sabotaj girişimi var

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da TEOG sorularının yeniden hesaplanması kararının ardından yaptığı açıklamada, son 1 yıldır Türkiye'de ÖSYM ve MEB'in yaptığı sınavlara yönelik bir takım girişimler olduğunu ifade etti.