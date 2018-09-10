SABAH SAATLERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden, bazı bölgeler için sabah saatlerine dair yağış uyarısı yapıldı. Yapılan tahminlere göre; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan risklerinin söz konusu olduğu belirtildi.

Buna göre; Giresun ve çevresinde devam eden yağışların, sabah saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttırması bekleniyor. Kocaeli çevresine sabahtan itibaren beklenen etkili yağışların da öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Trabzon çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yine öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Uyarı yapılan bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.