Eşi Öcalan'la söyleşi yapınca A.A'dan, Gülen'le söyleşi yapınca Sabah'tan atıldı!

Sabah Gazetesi Roma Temsilcisi Yasemin Taşkın, eşinin La Republica gazetesi için Fethullah Gülen ile röportaj yapmasının ardından gazeteden atıldı. Taşkın, eşi 1998 yılında Abdullah Öcalan'la söyleşi yaptıktan sonra da Anadolu Ajansı'ndaki işinden atılmıştı.

Sabah gazetesinin Roma temsilciliğinde, sıra dışı bir görevden uzaklaştırma yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Sabah Roma temsilcisi Yasemin Taşkın, İtalyan eşi Marco Ansaldo'nun Fethullah Gülen'le yaptığı röportajın ardından temsilcilik görevinden uzaklaştırıldı.



Haberi ilk olarak T24 yazarlarından Yavuz Baydar, kapatılan sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden duyurdu. Baydar, "Sevgili kardeşimiz Yasemin Taşkın, İtalyan gazeteci eşinin Gülen mülakatı ardından, Sabah Roma Temsilciliğinden paldır küldür atıldı. Ayıp" şeklinde twit attı. Twitter'da yayılan haberin ardından, birçok takipçi olaya tepki gösterdi.

Sabah'ın Roma Temsilcisi Yasemin Taşkın'ın İtalyan eşi Marco Ansaldo, geçtiğimiz hafta La Repubblica gazetesi için Fethullah Gülen ile özel bir röportaj yapmıştı.