T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşi Öcalan'la söyleşi yapınca A.A'dan, Gülen'le söyleşi yapınca Sabah'tan atıldı!

Sabah gazetesi Roma temsilcisi Yasemin Taşkın'ın eşi Fethullah Gülen ile röportaj yaptıktan sonra kovuldu

30 Mart 2014 02:02

Sabah Gazetesi Roma Temsilcisi Yasemin Taşkın, eşinin La Republica gazetesi için Fethullah Gülen ile röportaj yapmasının ardından gazeteden atıldı. Taşkın, eşi 1998 yılında Abdullah Öcalan'la söyleşi yaptıktan sonra da Anadolu Ajansı'ndaki işinden atılmıştı.

Sabah gazetesinin Roma temsilciliğinde, sıra dışı bir görevden uzaklaştırma yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Sabah Roma temsilcisi Yasemin Taşkın, İtalyan eşi Marco Ansaldo'nun Fethullah Gülen'le yaptığı röportajın ardından temsilcilik görevinden uzaklaştırıldı. 

Haberi ilk olarak T24 yazarlarından Yavuz Baydar, kapatılan sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden duyurdu. Baydar, "Sevgili kardeşimiz Yasemin Taşkın, İtalyan gazeteci eşinin Gülen mülakatı ardından, Sabah Roma Temsilciliğinden paldır küldür atıldı. Ayıp" şeklinde twit attı. Twitter'da yayılan haberin ardından, birçok takipçi olaya tepki gösterdi.

 

Sabah'ın Roma Temsilcisi Yasemin Taşkın'ın İtalyan eşi Marco Ansaldo, geçtiğimiz hafta La Repubblica gazetesi için Fethullah Gülen ile özel bir röportaj yapmıştı.

ETİKETLER

fethullah gülensabahromayasemin taşkınyavuz baydar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24