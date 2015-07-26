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Sabah: Paralel'le mücadelede kararsız hâkimlerin yetkileri alındı!

HSYK, 2 bin 800 hâkimin hangi davalara bakacağını yeniden belirledi

26 Temmuz 2015 12:03

Sabah gazetesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), yargıda "yetki ayarı" yaptığını iddia etti. HSYK, kapsamlı yaz kararnamesinden sonraki yer değişikliklerini dikkate alarak 2 bin 800 hakimin yetkilerini yeniden belirledi. İddiaya göre, yetki kararnamesinde, paralel yapı ile mücadelede yeterince kararlı olmayan hâkimlerin mevcut yetkileri alınarak başka mahkemelerde görevlendirildi.

Sabah'ta yer alan haber şöyle devam ediyor:

Kararnameyle değişiklik yapılan mahkemelerin başında ağır ceza mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ve sulh ceza hakimlikleri geldi. Bu kapsamda, Ankara'da 9 ayrı Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerinin bu yetkileri kaldırılarak asliye ceza mahkemelerinde görevlendirildi. Bakırköy, İstanbul, İstanbul Anadolu Adliyelerinde de benzer görev değişikliklerinin yapıldığı gözlendi. İzmir'de de Ağır Ceza Mahkemelerinin 8 üyesinin yetkileri kaldırılarak bu hakimler tüketici, icra ve asliye ceza mahkemelerinde görevlendirildi. Kararname; tutuklama, telefon dinleme, mal varlıklarına el koyma gibi kararları verme yetkisini ellerinde bulunduran sulh ceza hakimliklerinde önemli değişiklik yaptı. Toplam 138 sulh ceza hakiminin bu yetkisi alınarak bu hakimler normal asliye ceza veya sulh hukuk mahkemelerinde görevlendirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mevcut sulh ceza hakimliklerine takviye yapıldı. 

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