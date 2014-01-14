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Sabah: Paralel yargının iki adresi 10. ve 13. Ağır Ceza

Sabah: Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk, Odatv gibi büyük davalardaki kritik kararların adresi hep 10'uncu ve 13'üncü Ağır Ceza Mahkemeleri oldu

14 Ocak 2014 11:04

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen yargıda paralel yapılanmayla ilgili olarak adres göstererek, bu yapılanmanın İstanbul 10. ve 13. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yoğunlaştığını yazdı.

Sabah gazetesinin haberinde, söz konusu mahkemelerde, Ergenekon, Balyoz, Oda Tv, Poyrazköy ve Askeri Casusluk gibi davaların görüldüğüne dikkat çekildi.

Haberde, söz konusu davalarda imzası bulunan hâkimler ve savcıların terfi ettirildiği öne sürülerek, Devrimci Karargâh davasında mahkûm olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın "Hep aynı mahkeme, böyle bir tesadüf olabilir mi?" sözüne de yer verildi.

Sabah gazetesinde “Paralel yargının adresi 10 ve 13'üncü ağır ceza” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk, Odatv gibi büyük davalardaki kritik kararların adresi hep 10'uncu ve 13'üncü Ağır Ceza Mahkemeleri oldu.

Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Odatv ve Askeri Casusluk soruşturmalarının telefon dinleme, arama ve tutuklama kararları, genellikle Ergenekon'un görüldüğü 13. Ağır Ceza ile Balyoz'un görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri tarafından verildi. Odatv davasında yargılanan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı da önceki gün yaptığı açıklamalarda 2012'ye kadar tüm önemli soruşturmalarda tutuklama kararlarını 10. Ağır Ceza'nın verdiğini söyledi. Avcı'nın "Hep aynı mahkeme, böyle bir tesadüf olabilir mi?" sözleri tartışma yarattı. Avukat Mahir Işıkay, "Çok iyi bir tesadüf. O kadar mahkeme ve hakim varken, tüm kritik soruşturmalarda dinleme, arama, el koyma, tutuklama kararlarını bu mahkemeler veriyor" dedi. Avukat Hüseyin Ersöz ise "Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy'de hep aynı isimlerin arama ve el koyma kararlarını vermesini ve bu hakimlerin sonrasında davaya esastan bakan hakimler olması tesadüf olamaz. Ergenekon 13'ten Balyoz 10'dan çıktı. Askeri Casusluk 13'ün, Odatv ise 10'un kararları ile şekilleniyor. Ergenekon'da soruşturma savcıları daha sonra duruşma savcısı oldu" diye konuştu.

İşte o tablo :

Ömer Diken: Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 6.5 yıl çalıştı. 13. Ağır Ceza üyeliğine atandı. Ergenekon'da arama ve tutuklama kararlarına imza attı. Askeri Casusluk'ta 1 numaralı sanık albay İbrahim Sezer hakkında arama ve el koyma kararı verdi. 2 yıl sonra Balyoz'un görüldüğü 10.Ağır Ceza'ya duruşmadan bir gün önce HSYK tarafından mahkeme başkanı olarak atandı. Üye hakimler Davut BedirMurat Üründü ve Ali Efendi Peksak. Duruşma savcısı Savaş Kırbaş.

Ali Efendi Peksak: Balyoz'da ilk operasyonda 10. Ağır Ceza'da nöbetçi hakimdi. İlk ve en çok tutuklama kararını verdi. Nöbeti sırasında 2 operasyonda 41 kişiyi tutukladı. Şu an KCK'nın görüldüğü 15 Ağır Ceza'da.

Murat Üründü: Balyoz kararı veren 10.Ağır Ceza'nın heyetinde. Karardan sonra bankacılık suçlarına bakan 8. Ağır Ceza'ya atandı.

Davut Bedir: Balyoz'da kararı veren 10. Ağır Ceza üyesiydi. Poyrazköy'de arama ve el koyma kararı ona aitti. Balyoz'daki karar sonrası 4. Ağır Ceza'ya atandı.

Savaş Kırbaş: Balyoz süresince duruşma savcısıydı. Karar sonrası Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Sedat Sami Haşıloğlu: 13. Ağır Ceza üyesi. Ergenekon'da orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon ve işadamı Sinan Aygün'ün hakkında arama ve tutuklama kararı verdi. Ardından Ergenekon mahkemesinde kaldı.

Gökmen Demircan: 13. Ağır Ceza üyesi olarak emekli orgeneral Çetin Doğan ile Süha Tanyeri gibi isimlerin arama ve el koyma kararını verdi. Daha sonra 17. Ağır Ceza'ya mahkeme başkanı olarak atandı.

İbrahim Balık: 10. Ağır Ceza hakimiyken Odatv'de gözaltına alınan Yalçın KüçükDoğan Yurdakul gibi isimleri tutukladı.

 

Öz, atamaya itiraz edip izne ayrıldı

 

HSYK 3. Dairesi'nin inceleme kararı alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavı Vekilliği'nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atadığı Zekeriya Öz, dün 12.00'de Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Öz, başsavcı Hadi Salihoğlu'yla toplantı yaptı. 20 dakikalık görüşmeden sonra odasına geçen Öz, adliye çıkışı görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak 10 Ocak'ta HSYK'ya itirazda bulunduğunu söyledi. Öz, Bursa'da bulunan annesinin rahatsızlığı nedeniyle bir süre izne ayrıldığını belirtti.

 

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