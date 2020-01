Sabah: 'Paralel yapı'yla mücadele yeni hükümet programında

Sabah gazetesinin bugünkü (27 Ağustos 2014) nüshasının manşetinde yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulacak 62’nci hükümetin programında “paralel yapı” denilen Gülen cemaatiyle mücadelenin de yer alacağı belirtildi. Sabah’ın haberinde, “Paralel yapıyla mücadele kararlılığının hükümet programına alınması talimatı bizzat Ahmet Davutoğlu'ndan geldi” ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesinde Yahya Bostan imzasıyla yayımlanan “Birinci görevimiz paralelle savaş” başlıklı haber şöyle:

Ankara, Paralel Devlet Yapılanması ile mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyor. Paralel yapıyla mücadele, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi alt metinleri ve MGK kararlarının ardından önümüzdeki günlerde kurulacak 62. Hükümet'in resmi programına da alınıyor. Paralel yapıyla mücadele kararlılığının hükümet programına alınması talimatı bizzat Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Bugünkü AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olması bekleniyor. Yarın, Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu yeni kabineyi kurması için görevlendirecek. Daha sonra ise yeni kabine güvenoyu için TBMM'ye sunulacak. Aynı zamanda 62. Hükümet'in programı da TBMM'de okunacak. Hükümet güvenoyu aldığında, programdaki Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele vurgusu da TBMM'nin onayından geçecek.

Yeni vesayet odağı vurgusu

Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan hükümet programı çalışmalarında, programa Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili bir bölüm konulması kararlaştırıldı. Taslak Hükümet Programında Paralel Devlet Yapılanması'nın "yeni vesayet odağı" olarak vurgulandığı öğrenildi. Yeni vesayet odaklarıyla mücadelenin kararlılık içerisinde yapılacağının altı çizildi. Geçmiş hükümetlerin türlü engeller ve komplolarla mücadele ettiğinin altı çizilirken AK Parti hükümetlerinin vesayet odakları başta olmak üzere milletin iradesi dışında bir iradenin siyasi iradeyi baskı altına almasına asla müsaade etmediği belirtiliyor.

7 Şubat'ta ortaya çıktı

Yıllarca devlet içinde gizlice örgütlenen Paralel Devlet Yapılanması'nın ilk kez kendisini 7 Şubat MİT krizinde gösterdiği vurgulanıyor. 7 Şubat'ta yaşananlar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanma girişimi olarak kabul ediliyor. Ardından yeni girişimlerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Paralel yapının yargı, emniyet bürokrasisi ve çeşitli alanları etkisi altına almaya çalıştığı, devlet içinde edinilen gücün hukuk dışı yöntemlerle kullanıldığı, ülke milli güvenliğine karşı girişim içerisinde olduğunun altı çiziliyor.

Amaçları siyaseti dizayn

Paralel yapının en önemli önceliğinin Türk siyasetini dizayn etme arayışı olduğu ifade edilirken bu yapıyla hukuk içerisinde, kesintisiz ve kararlı bir mücadele içerisinde olunacağı, tehditvari çabalarına izin verilmeyeceği, çeteleşmeye müsaade edilmeyeceği belirtiliyor.

AK Parti'ye gençlik aşısı

Cumhurbaşkanlığı ve Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında yeni döneme hazırlanırken, iki lider başta AK Parti hareketi olmak üzere tüm kulvarlarda gençleştirme hamlesi kararı aldı. Buna göre, AK Parti hareketinin geleceğe güçlü kadrolarla taşınması ve her alanda yetişmiş kadrolara sahip olunması için çok özel bir proje yürütülecek. Başta Davutoğlu olmak üzere her alanda gençlere danışmanlık kadroları açılacak. Bu kadrolar teşkilat ağırlıklı çalışacak, partiye vakıf olacak. Ayrıca kabinede yer alacak isimlere de genç danışmanlar verilecek. Gençler siyasetin her alanında yoğun çalışma içine girebilecek. Bu çerçevede AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere, vakıf ve kamu imkanları ile yurtdışında eğitim gören ve siyasete hevesli olan gençlerden bir portföy çıkarılırken, çok sayıda isme de Ankara daveti gönderildiği öğrenildi. Ayrıca yine Türkiye ve yurtdışında iyi eğitim almış parlak isimlerin de araştırılması için girişimler başlatıldı.

Törendeki bayrak sayısı 75'e yükseldi

Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemin ve devir teslim törenini izlemek için temsilci gönderecek devletlerin ve uluslararası örgütlerin toplam sayısı 75'e yükseldi. Törende 19 ülke cumhurbaşkanlığı ve devlet başkanlığı, 4 ülke meclis başkanlığı, 14 ülke başbakanlık, diğer ülkeler ise bakan düzeyinde temsil edilecek. Törende Yunanistan'ı Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos'un temsil edeceği öğrenildi.