Sabah Okur Temsilcisi'nden Sabah'a eleştiri: Birkaç tık fazla almak için böyle numaralara ihtiyacınız var mı?

Sabah Okur Temsilcisi İbrahim Altay, gazetesinin internet sitesinde "Cinayet Azmettiricisi, Şarkıcı Ceylan'ın Evinde Bulundu" başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak "Tek sayfada verilmesi gereken bir haber 'tık' almak maksadıyla 12 sayfaya yayılmış. Haberde sözü edilen işadamının bir tek fotoğrafı kullanılmamış" dedi. Altay, "Koskoca Sabah gazetesinin birkaç tık fazla almak için böyle numaralarçevirmeye ihtiyacı var mı?" diye yazdı.

İbrahim Altay'ın "Haberin fotoğrafı nerede?" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hayati Ayarancı adlı okurumuzdan gelen 'haber içeriği' başlıklı sitemkâr e-posta şöyle:

"Cinayet Azmettiricisi, Şarkıcı Ceylan'ın Evinde Bulundu (07.04.2017) diye manşet atarak haber yapıyorsunuz ama detayında sadece Ceylan'ın boy boy fotoğrafları var. Bu suçlu adamın fotoğrafı yok mu? Yoksa Ceylan'ı hatırlatmak için mi haber yapılıyor? İki paragrafta anlatılacak haber, 12 fotoğraf verilerek anlatılıyor. Zaten bazılarında da haber detayı yok, sadece fotoğraf var."

Şöyle devam etmiş okurumuz: "Gerçi bu yazdıklarım çok da umurunuzda. 'Aman bee' dediniz bile şimdiden. Belki de bu satırları bile okumadan sildiniz." Okurumuzdan öncelikle bizden umudunu kesmemesini rica ediyorum.

Şikâyet ettiği meseleye gelirsek...

Okurumuz haklı. Tek sayfada verilmesi gereken bir haber 'tık' almak maksadıyla 12 sayfaya yayılmış.

Haberde sözü edilen işadamının bir tek fotoğrafı kullanılmamış. Polis baskınına, zanlının yakalanma anına vs. dair hiçbir görüntü yok. Yani haberin fotoğrafı aslında yok.

Onun yerine Ceylan'ın alakasız fotoğrafları kullanılmış. Sandalyede otururken, bir arabanın önünde dikilirken, gece elbisesiyle kameraya poz verirken, sağ profilden, sol profilden...

Soruyorum size? Koskoca Sabah gazetesinin birkaç tık fazla almak için böyle numaralarçevirmeye ihtiyacı var mı? Rica ederim 'herkes böyle yapıyor' diyerek savunmayın kendinizi. Siz herkes değilsiniz.

Yeri gelmişken Ali Sedat Çetingöz adlı okurumuzun iğneleyici mesajını da bırakayım buraya... Şöyle diyor okurumuz:

"Aleyna Tilki haberlerinin iki günde birden her güne çıkarılmasını rica ediyorum."