Sabah Ombudsmanı Baydar'dan gazetelere uyarı

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, 20 gazetenin ortak deklarasyon yayımlayarak haberlerinin, köşe yazılarının, fotoğraflarının, yorumlarının izinli ve izinsiz internet sitelerinde kullanılmaması kararını değerlendirdi. Baydar, gazetelerin bu kararını kendilerinin de uygulaması gerektiğini belirterek "taahhüdün karşılıklı ve tam kapsamlı olması gerekir" dedi.

20 gazete ortak bir deklarasyon yayımlayarak internet sitelerinin haber, köşe yazısı, yorum, karikatür gibi metaryallerinin kullanılmasını durumunda hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Yavuz Baydar da gazetelerin bu tutumu için bir eleştiride bulundu. Baydar, "Duyuruda eksik kalan bir nokta da şu: Aynı şekilde, pek çok gazeteye ait resmi internet sitesinin, TV kanallarının özgün üretimi olan, mesela video malzemesini, kendi sitelerine kopyaladıkları, bazılarının kaynak dahi göstermediği biliniyor. Yine aynı şekilde, gazete sitelerinin, internet haber sitelerinin özgün içerikli haber, mülakat veya çekimlerini kullandığı da herkesin malumu. Eğer temel kaygı emeğe saygı, fikir ve ürün hırsızlığına son vermek ise, taahhüdün karşılıklı ve tam kapsamlı olması gerekir" dedi.