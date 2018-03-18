Sabah namazı sonrası kırık buğday çorbası içtiler

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yılında Çanakkale ruhu, Ulucami\'de sabah namazının ardından dağıtılan kırık buğday çorbası ile yaşatılmaya çalışıldı.

Bursa\'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulucami\'de gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından Çanakkale Savaşı\'nda askerin temel öğünlerinden olan kırık buğday çorbası, namazdan çıkanlara ve çevredekilere ikram edildi. Onur Market tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, 2 bin kase çorba dağıtıldı. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çanakkale ruhunu anlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Aktaş, \"Bugün hem şehrimizde hem ülkemizde farklı etkinliklerle farklı aktivitelerle Çanakkale ruhunu anlamaya çalışacağız. \'Çanakkale ruhunu anlamak gerekir\' diyoruz. Çünkü Çanakkale; imanın teknolojiye, imkansızlıkların varlığa ve güçlüklere karşı galip geldiği çok özel zamanlardı. Dolayısıyla açlıkla, yokluklarla, bir tas bile olmayan, yarım, tadı tuzu olmayan çorbalarla, atlanan öğünlerle Çanakkale Zaferi kazanıldı\" denildi.

Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ise \"Çanakkale\'de göğüs göğüse savaşan askerlerimizin zahmetle içtikleri ve belki de içemedikleri çorbayı biz bugün minnetle içtik. Bu etkinliğimizi bundan sonra her yıl 18 Mart\'ta Ulu camide gerçekleştireceğiz\" dedi.



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