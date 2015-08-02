Sabah: Murat Karayılan Kandil'i terk etti

Sabah gazetesinin internet sitesi, TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK kamplarına başlattığı hava operasyonları kapsamında, PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan'ın Kandil kampını terk ettiğini yazdı.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

TSK'nın hava operasyonları, PKK terör örgütünün üst düzey yönetiminin büyük bir kısmının Kandil'i terk etmesine neden oldu. Örgüt yöneticilerinin bir kısmı Kandil'de kaldı, aralarında Murat Karayılan'ın da bulunduğu bir kısmı İran topraklarına, diğerleri ise güvenli buldukları Suriye'nin Cizire bölgesine geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yaptığı hava operasyonları, örgütün üst düzey yönetiminin üçe bölünmesine ve Kandil kampını terk etmesine neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçakları, bölücü terör örgütünün yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen hedeflerine nokta atışları yaptı.



İnsansız hava araçları, keşif ve gözetleme uçakları ile yapılan hedef tespitlerinin ardından savaş uçakları, teknolojik bombalarla PKK'nın Kandil, Zaho, Zap, Metina ve Hakurk kamplarına hava operasyonları düzenlendi.



Operasyonların ardından Kandil'de bulunan terör örgütü mensuplarının üçte biri kampı terketti. Üst düzey yönetim ise üçe bölündü. Yöneticilerden bir kısmı kampta kaldı, aralarında Murat Karayılan'ın da bulunduğu bir kısmı İran topraklarına geçti, geri kalan yöneticiler ise Suriye'nin Cizire bölgesinde saklandı.



Demirtaş'ın yaralandığına dair telsiz anonsları





Bölgeden gelen bilgilere göre, örgüte askeri eğitim veren Nurettin Demirtaş, yapılan ilk operasyonda yaralandı. Kaynaklar, Demirtaş'ın yarasının ağır olmadığını, halen bölgede olduğunu ancak yerinin tam olarak belirlenemediğini ifade etti. Demirtaş'ın yaralandığı bilgisinin TSK'ya bölgedeki kaynaklardan geldiğini belirten yetkililer, ayrıca operasyonun ardından bölücü terör örgütünün telsiz konuşmalarında, Demirtaş'ın yaralandığına dair anonslar geçtiğinin tespit edildiğini belirtti. Bölücü terör örgütünün Demirtaş'ın yaralandığı bilgisinin gazetelere yansıması ve verdikleri zayiatın tespit edilmesinden dolayı telsiz konuşmalarına son verdiği de kaydedildi.



Öte yandan, PKK terör örgütü yöneticilerinin DAEŞ'e karşı zayıf kalınmasından dolayı Kobani yerine daha güvenli buldukları Cizire'yi tercih ettikleri vurgulandı.