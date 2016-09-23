Sabah: Kritik noktaların yüzde 90'ı FETÖ'den temizlendi

Sabah gazetesi, Bakanlar Kurulu'nda "FETÖ’cülerin omurgası büyük oranda deşifre edildi, stratejik noktalardakilerin ise yüzde 90’ı tasfiye edildi" tespitinin yapıldığını öne sürdü

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK, Emniyet başta olmak üzere devletin kritik noktalarında görev alanlar OHAL kapsamında çıkartılan 6 kanun hükmünde kararname ile kamu ile ilişikleri kesilirken, açığa alınıp soruşturmaları devam eden çok sayıda isimde bulunuyor.

Sabah'ta yer alan haber şöyle devam ediyor:

Bakanlar Kurulu toplantısında FETÖ ile mücadele kapsamında gelinen nokta değerlendirildi. 15 Temmuz sonrası yakalananların ifadelerinden de yararlanılarak FETÖ'nün omurgası konumundaki yapının yüzde 80 oranında tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu omurga içinde sadece devlet değil dışarıdaki ayakları da bulunuyor.

Devletteki temizlik harekinde asker, polis, hakim-savcı, istihbarat başka olmak üzere kritik, stratejik noktalara öncelik verilmişti. Bu noktalardakiler üst düzey yöneticileri açığa alındı, soruşturmaları tamamlanıp kanun hükmünde kararnameler ile atıldı. Toplantıda, devletin stratejik (müsteşar, genel müdür başta olmak üzere yöneticiler, general, emniyet müdürü, istihbaratçılar) noktalarının başka açığa alma ve ihraçlar yoluyla yüzde 90'lık bölümünün temizlendiği belirtildi.

22 bin kişi atıldı

Bugüne kadar çıkan KHK'lerle devletin kritik kurumlarından atılanların sayısı 22 bini buldu. 5 binin üzerinde TSK (150 civarında general), 10 bin civarında (emniyet müdürleri, istihbarat dahil) Emniyet, 2 bin civarında Jandarma Genel Komutanlığı mensubu ile 3 bin 390 hakim ve savcı ihraç edildi. Ayrıca Danıştay, Sayıştay, TÜBİTAK da eklenince önemli kurumlardan atılan FETÖ'cü sayısı 22 bini buluyor.

Mesleklerini yapabilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği "mağduriyet yaratmayın" uyarısını dikkate alan hükümet, bu konuda önümüzdeki günlerde önemli bazı adımlar atacak. Mağdur edildiği gerekçesiyle devlete başvuranların talebi titizlikle incelenecek. Hatalar varsa düzeltilecek. Kapatılan özel eğitim kurumları ile devletten atılanların öğretmenlik lisansları iptal edilmişti. Öğretmenlerin yanı sıra kamudan atılırken meslek lisansı iptal edilenlerden örgütte aktif rol almayanlar, sempatizan düzeyinde kalanların mesleklerinin yapmalarının önünün açılması hedefleniyor.