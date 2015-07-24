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Sabah: Hükümet, PKK'ya 'Ya silahları bırak ya da sonucuna katlan' çağrısı yapacak

Bakanlar Kurulu'nda çözüm sürecinin akıbetine ilişkin karar alındığı iddia edildi

24 Temmuz 2015 11:20

Sabah gazetesi, Bakanlar Kurulu'nda çözüm sürecinin silah bırakma gerçekleşmedikçe devam edemeyeceği gerekçesiyle PKK'ya son kez "Silah bırakın" çağrısı yapılması yönünde karar alındığını iddia etti. Haberde, çağrıya olumlu yanıt alınmazsa PKK'ya yönelik harekât başlatılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre, toplantıda konuşan bakanlar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim öncesi PKK ve HDP, çözüm sürecini, çatışmasızlık ortamını kendi lehine kullandı, bunun üzerinde propaganda yaptı. Ancak gelinen noktada sürecin bu koşullarda devam etmesi mümkün değil, kritik bir aşamaya gelindi. Süreç, kamu düzeninin bozulduğu bu şartlarda ve şimdiye kadarki yöntemle yürüyemez. Sivil vatandaşlar kaçırılıyor, araçlar yakılıyor, yol kesiliyor, mahkemeler kuruluyor, asker, polis şehit ediliyor, barajlara saldırılıyor. Örgütün ülkeye verdiği zararları izole edecek yeni bir sistemin ortaya konulması gerekiyor."

Toplantıda hem açık hem de arka kapı iletişim kanalları ile PKK'ya son kez silahları bırakması çağrısı yapılması konusunda görüş birliğinin oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre, PKK'ya, "Silahı bırak, kamu düzenini bozma. Çözüm süreci sizin terör eylemlerini sürdürmeniz anlamına gelmiyor. Hem süreç deyip hem de bunları yapamazsınız" denilecek ve aksi halde düzeni sağlamak için gerekli tüm adımların atılacağı mesajı verilecek. 

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