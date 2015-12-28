Sabah: HDP'liler bardağı taşırdı, Büyükşehir Yasası değişecek

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, son dönemde Güneydoğu'da artan çatışma ortamına ilişkin olarak, HDP'li belediyelerin kepçelerle hendek kazdırdığını ve itfaiyeleri yangına göndermediğini iddia ederek, "hükümetin 2012'de çıkarılan Büyükşehir Yasası'nda kapsamlı bir değişime gitme kararı aldığını" ileri sürdü.

"Yeni düzenleme ile Büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluklarına neşter vurulacak" denen haberde, "Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde yeniden il özel idarelerinin kurulması ya da valilklere ek sorumluluklar getirilmesi gündeme gelebilecek" ifadeleri yer aldı.

Yeni düzenleme kapsamında "merkezi bir itfaiye teşkilatı kurulacağını" öne süren Sabah'ın iddiasına göre, itfaiye sisteminin belediyelerin elinden alınması planlanıyor. Buna göre, Türkiye'deki tüm itfaiye teşkilatları AFAD'a bağlanacak. Ya da ayrı bir merkezi itfaiye teşkilatı kurulacak.