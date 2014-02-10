Sabah: Gülenciler'in yardım kuruluşu Somali bağışlarını ne yaptı?

Sabah gazetesi bugünkü manşetinde Fethullah Gülen cemaatinin yardım kuruluşu olarak bilinen Kimse Yok Mu Derneği'nin Somalili fakirlere yardım kampanyası adı altında topladığı paraların belde halkının hizmetinde kullanılmadığını iddia etti.

Sabah gazetesinde iddia edilen haber şöyle:

Somali Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Kamil Kemal Güller, Somalili fakirlere yardım götürdüğünü iddia eden Gülen Cemaati'ne bağlı Kimse Yok Mu Derneği'nin kampında hiç hizmet verilmediğini hatta tek kap yemek dahi dağıtılmadığını açıkladı

Somali Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Kamil Kemal Güller, Somalili fakirlere yardım götürdüğünü iddia eden Gülen Cemaati'ne bağlı Kimse Yok Mu Derneği'nin kampında hiç hizmet verilmediğini hatta tek kap yemek dahi dağıtılmadığını açıkladı

Başbakan Tayyip Erdoğan, 2011 yılında, eşi Emine Erdoğan ve bir grup gazeteci ve sanatçıyla birlikte, Somali Mogadişu'daki yardım kuruluşlarının kamplarını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinden sonra, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından, yardım kuruluşları buradaki fakir insanların yardımına koştu. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, Kızılay, İHH, Hüdayi Vakfı, IBS Kardeşlik ve Yardımlaşma Vakfı gibi kuruluşların öncülük ettiği kampanyalar sonucunda, Somali'ye yaklaşık 450 milyon liralık yardım toplandı.

'2 yıldır gelen giden yok'

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Somali'ye giden yardım kuruluşlarından biri de Kimse Yok Mu Derneği'ydi. Dernek, Somali genelindeki kamplara afişlerini ve tabelalarını astı, internet sitesi ile Fethullah Gülen cemaati yayın organlarından yaptığı duyurularla yardım toplamaya başladı. Derneğin afiş ve ilanlarını astığı kamplardan biri de Mogadişu'da, Kızılay kampının yakınındaki 7 No'lu kamptı. Somali Hükümeti, 2012'den itibaren, yapılan yardımların ulaşıp ulaşmadığnıı, yardımların nerelere gittiğini, en çok ne tür yardımların yapıldığını belirlemek için bir heyet oluşturdu. Heyette, Somali Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Muhammet Maie, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir görevli, 2 asker ve Somali Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Kamil Kemal Güller de bulunuyordu. Başta Türk hükümetinin Kızılay Kampı'nı ziyaret eden Somali heyeti, 5 bin çadırda 25 bin kişiye her türlü yardımın yapıldığını gördü. Denetleme ekibi Gülen cemaatine bağlı Kimse Yok Mu Derneği'nin 7 numaralı kampını da inceledi. Yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı kampa giren Somali heyeti, insanlarla konuşarak sıkıntılarını dinledi ve kampa 2 yıldır yardım getirilmediğini tespit etti. Teftiş heyetinde yer alan Somali Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Kamil Kemal Güller, 7 No'lu kampta gördüklerini SABAH'a anlattı. "Kamp sakinlerine 'Yemek geliyor mu?' diye sorduk, 'Gelmiyor' cevabını aldık. Kamp yetkilileri de bir tabak bile yemek gelmediğini söylediler" diyen Güler, "Somali Hükümeti bu işten rahatsız oldu ve Kimse Yok Mu Derneği'nin tabelalarını sildirdi" dedi.

'Diğer kamplara ulaşmak imkansız'

Somali'de toplanan yardımların mutlaka uluslararası bir teftiş kurulu tarafından incelenerek bir raporlaştırılması gerektiğini anlatan Kamil Kemal Güller şunları söyledi: "Kimse Yok Mu Derneği hala internet sitesinde 'Bağış yapın' diye yardım çağrısında bulunuyor. Amaç oraya tabelayı koyup yardım toplamak. Hâlâ para topluyorlar. Ancak ortada yardım falan yok. Bu durum Somalileri çok üzdü. Kimse Yok mu Derneği'nin internet sitesinde, yardım yaptıkları 6 kampın isimleri var. Hâlbuki 7 No'lu kamp dışındaki diğer kamplara ulaşmak mümkün değil. Çünkü diğer kamplar terör bölgesinde ve Mogadişu'nun dışına çıkıp da o 6 kampa yardım götürmek imkânsız. O kamplara biz bile gidemiyoruz. İnternet sitesinde ayrıca, "3 bin 700 ton yardım gemisi Mogadişu'ya ulaştırıldı" deniyor. Nasıl gitti? Nerelere gitti? Ne kadar yardım malzemesi gitti? Kim aldı? Derneğin gıda yardımı topluyoruz diye ilan ve bağış almaması lazım. Yardımlar Kızılay gibi kuruluşlara yapılmalı. Böyle problemli, kritik, gidilmesi zor bölgelerin istismar edilmesi çok acı. Para yardımıyla istismar durdurulsun."

Sadece internette

Kimse Yok Mu Derneği'nin halen yayında olan internet sitesinde, Somali'ye yapılan yardımlardan bahsediliyor. Somali'ye, Mersin Limanı'ndan Ağustos 2011'de 160 tonluk 7 gıda konteynerinin gönderildiği, 9 bin bebeğe günlük pişirilmiş mama, 90 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapıldığı ve gıda yardımına düzenli olarak Seyidka, Sonikey, Hıdaya, Âmâna, Bermuda, 7 No'lu Kamp ve Dikfer kamplarında devam edildiği yazıyor. Yine 22 Ağustos'ta 3 bin 700 ton, 3 Ekim de ise 3 bin tonluk iki yardım gemisinin Mogadişu'ya gönderildiği ve yardım malzemelerinin açlıkla mücadele eden Somali halkına dağıtıldığı internet sitesinde anlatılıyor. Kurban Bayramı'nda Somali, Kenya, Uganda ve Etiyopya'da gerçekleştirilen kurban organizasyonlarında 300 bin kişiye kurban eti ulaştırıldığı ve günlük 22 ton su ihtiyacının karşılandığı da internet sitesinde vurgulanıyor.

'Kızılay kampına tam not'

Somali devletinin denetimlerinden, Türk Kızılayı ise tam not aldı. Kızılay eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın gayretleriyle Mogadişu Havalimanı'na iki kilometrelik mesafede kurulan Kızılay kampında her gün 25 bin kişiye sıcak yemek çıkıyor. Çamaşırhane kuruldu, bir cami ve mescit yapıldı. Ülkeye Türkiye'den 70 ağır iş makinesi getirdi. Belediye Fen İşleri kuruldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi. Yol yapım makineleri Mogadişu'ya götürülerek belediyecilik hizmetleri başlatıldı. Bu arada Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı ve halen harabe durumundaki caminin arazisi, elçilik yapılmak üzere Türk hükümetine devredildi. Kampı ziyaret eden Dünya Sağlık Teşkilatı Direktörü Marthe M.Everard da Kızılay kampına hayran kaldığını ve takdirle karşıladığını söyledi.

'Bağışçı gibi aradık'

Kimse Yok Mu Derneği'ne bağışta bulunmak isteyen bir vatandaş gibi aradık. Telefonu "Kimse Yok mu" diye açan yetkililer, bağışların internet üzerinden, posta yoluyla veya elden teslim ile yapılabileceğini anlattılar. Yurt içinde 45 şubenin bulunduğunu belirten yetkililer, derneğe üye olan mağdur kişiler hakkında araştırma ekipleri tarafından inceleme yapıldığı ve daha sonra bağışların söz konusu kişilere aktarıldığı ifade edildi. Yurtdışında da Suriye, Filipinler ve Somali'ye yardımların gittiği belirtildi. Mağdurlara gıda, sağlık hizmeti ve maddi yardımda bulunulduğu, bankalarda hesabı bulunan mağdurlara ise yardım yapılmadığı ifade edildi.