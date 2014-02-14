Sabah: Gülenci işadamı İpek'in altın şirketi mezarlığı altüst etti

Sabah gazetesi, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Akın İpek’in Şirketi Koza Altın’ın Gümüşhane'de siyanür arıtma barajı için mezarları söküp kemikleri poşetlere koyduğunu yazdı. Habere göre, açılan dava üzerine baraj yarım kaldı.

AKP ile Gülen cemaati arasındaki gerilim sürerken, hükümete yakın bir yayın çizgisi izleyen Sabah gazetesi, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Akın İpek’e ait olan Koza Altın’la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sabah gazetesinin bugünkü (14 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Madenci mi, mezar soyguncusu mu?” başlıklı haber şöyle:

Gülen grubuna yakınlığıyla bilinen Koza grubunun altın için ölülerin kemiklerini sızlattığı ortaya çıktı. "Gülen için tüm servetimi feda etmeye hazırım" diyen işadamı Akın İpek'in sahibi olduğu Koza Altın, Gümüşhane'nin Mastra köyündeki altın madeninde siyanür arıtma barajı inşaatı için geçen yıl iş makineleri ile bir mezarlığı kazıp, çıkan kemikleri de poşetlerle koydu. Köylülerin tepkisi ve açılan davalar üzerine baraj bitirilemezken, bir mağdur SABAH'a "Babaannemin, dedemin, kardeşlerimin mezarı benim bilgim dışında söküldü" diye feryat etti.

Köylüler rıza vermedi

Koza grubu Gümüşhane bölgesindeki Mastra altın madeninde üretimi artırmak için ikinci siyanür arıtma barajını inşa kararı aldı. Bu nedenle Mastra köyünde 400 dönümlük bir arazi satın aldı. İddiaya göre Mastra köyündeki mezarlığın kuzeyinde uygun alan olmasına rağmen, şirket daha az maliyetli olması için köyün mezarlık alanında siyanür arıtma barajını yapmak istedi. Kanuna aykırı bu durum için önce köylülerin rızası istendi. Fakat köylülerin büyük kısmının karşı çıkmasına rağmen Aralık 2012 ve Ocak 2013'te mezarlıklara kepçelerle girildi. Naaşlar başka yere taşınırken, bölgedeki köylülerin çektiği fotoğraflarda kemiklerin torbalara doldurulduğu görüldü.

Yönetmeliklere aykırı...

Olay üzerine köylüler Koza grubuna dava açarak suç duyurusunda bulundu. Dava dilekçelerinde, ilgili yönetmelik gereği mezarların amacı dışında kullanılamayacağı ve bu nedenle satın alınamayacağı belirtildi. Bir mağdur ise SABAH'a yaptığı açıklamada kendi aile büyüklerinin naaşlarının kepçe ile rızası dışında taşındığını belirterek, "Babaannemin, dedemin, kardeşlerimin mezarı bilgim dışında söküldü. Mahkemeye gidince Koza Altın yetkilileri 'Dini vecibelere uygun taşıdık' diyerek beni aradı. Kepçe ile izinsiz mezar taşımak dine uygun olur mu?" diye feryat etti. Yapılan ihbarlara karşı jandarmanın "Gerekli izinleri var" deyip müdahale etmediği de belirtildi. Mastra Köyü muhtarı Alim Dabağ ise yaşananları doğrularken, "Bu adamlar kanunsuz iş yaptılar. İş makineleriyle mezarlığımızı söktüler. Biz şu anda zaten Koza grubu ile mahkemeliğiz. Ben Başbakanlık, İçişleri, Çevre Bakanlığı'na şikâyet başvurusu yaptım. İdari yargıda davamız devam ediyor" dedi.

Yerel basında da yazıldı

Mezarlık yerlerinin inşaatı ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmeliğe göre mezarlıkların köylerde mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait. Mezarlıkların tahrip edilemeyeceği, kirletilemeyeceği, imar düzenlemesiylle bile park, bahçe, otopark, yeşil alan olarak ayrılamayacağı ve kendi amaçları dışında kullanılamayacağı mevzuatta açıkça yazıyor. Şirket, köylülerden gelen tepkiler ve açılan davalar üzerine bölgedeki siyanür arıtma barajını bitiremedi. Ancak köy mezarlığı tahrip edildiğiyle kaldı. Mastra Altın Madeni faaliyetleri aralık ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Koza Altın'ın ruhsat ve ÇED izinlerinin süresinin dolması üzerine şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Gümüşhane'deki Mastra Altın Madeni'nin şubat ayı sonunda kapatılacağı bildirildi. Koza grubunun Mayıs 2007'de çalışmaya başladığı ve Mart 2009'dan bugüne altın ürettiği Mastra Altın madeni Gümüşhane'nin 22 kilometre kuzey batısında, Mastra (Demirkaynak) köyünde yer alıyor. Yıllık ortalama 350 bin ton cevher üretilen maden milyarlarca dolarlık bir hazine. Koza grubunun yaptığı vicdanları sızlatan işlemler, geçen yıl Gümüşhane yerel basınında da geniş yer aldı. "Altıncılar mezarları talan ediyor" başlıklı haberlerde, görgü tanıklarına dayandırılarak, Koza şirketinin gece yarısı gizlice mezarları taşıdığı bilgisine yer verildi.

Avukatları işi bıraktı

Koza Altın'ın avukatıyken şirketin mezarlık sökme girişimi üzerine bu görevinden ayrılan Gümüşhaneli avukat Abdulhalim Tarhan Mısıroğlu da geçen yıl yaptığı açıklamada Koza'nın yasaya aykırı olarak mezarlıkları söktürdüğünü belirtmişti.

'Siyanür derelere akıyor' iddiası

Geçtiğimiz ay yine Mastra Madeni'nde kullanılan siyanürün çevredeki derelere akıtıldığı ve bölgenin altıncılar tarafından atık deposu ve siyanür çöplüğü haline getirildiği iddia edilmişti. İkisu köyünden Ergin Karson, "Köyümüz, Mastra Altın Madeni'nin dibinde. Bütün meyve- sebzemiz zarar görüyor. Patates çıkardık, çürüdü. Elma, armut, çiçek tutmuyor. Tutanlar da dalda çürüyor. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar. Maden açılmadan önce suyumuz tertemizdi, şimdi içmeye tiksiniyoruz" açıklaması yapmıştı.