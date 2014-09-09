Sabah: Gülen örgütüne çifte darbe soruşturması yürütülüyor

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak, “Ankara'dan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 25 Aralık'ı darbe olarak nitelendirmesi üzerine, 2 dosya birleştiriliyor. Dosyanın nerede ele alınacağına ise ayrıca karar verilecek. Örgütün finans kaynakları, eğitim faaliyetleri mercek altında” denildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (9 Eylül 2014) nüshasında Aliye Çetinkaya imzasıyla yayımlanan, “Gülen örgütüne çifte darbe davası” başlıklı haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen örgütüyle ilgili darbe soruşturması yürütürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 25 Aralık operasyonlarını "Darbe girişimi" nitelemesi, Gülen ve örgütüne yönelik çifte darbe soruşturmasını ortaya çıkardı. Çalışmaların hızlanmasıyla darbeye yönelik soruşturmada nasıl bir yol haritası izleneceği de netleşmeye başladı.

30 ilde özel ekip kuruldu

Bu 2 dosya önümüzdeki günlerde birleştirilecek. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek ana "darbe" soruşturması dosyasının nerede yürütüleceğine karar verecek. Hangi savcılık soruşturmada daha kapsamlı bilgi ve delillere sahipse dosya orada birleşerek devam edecek. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs" ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturmanın yol haritası da ortaya çıkmaya başladı. 17-25 Aralık operasyonları öncesi ve sonrası, darbeye teşebbüse giden süreç olarak değerlendirme yapılacak.

Paralel, kıskaç altında

Ankara Anayasal Suçlar Bürosu'nun talimatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 30 ilde bulunan terör şubelerinde özel ekipler oluşturdu. Ekipler il bazında daha önce yapılan operasyonlar ve Gülen grubunun bulundukları ilde ve bağlı illerindeki faaliyetleri, finans kaynakları, eğitim alalındaki girişimlerine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Bu kapsamda daha önce paralel yapı tarafından tehdit ve şantajla yapılan polis operasyonları da mercek altına alındı. Paralel yapının eylemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte emniyet içerisindeki yapılanmaya yönelik yüzlerce ihbar mektubu da delilleri ile birlikte savcılıklara ulaştı. Özellikle emniyet içindeki imamların çalışması, kimlerden talimat alındığı, operasyonların hangi amaçla yapıldığına yönelik bilgilerin aktarıldığı öğrenildi. Ankara başta olmak üzere birçok savcılıkta yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı emniyet mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Paralel yapıya yönelik emniyet birimlerinin dışında İnterpol Daire Başkanlığı cemaatin yurtdışındaki faaliyetleri konusunda çalışma yaparken, MASAK tüm finansal kaynaklarını incelemeye aldı. SPK, BDDK, RTÜK ve TİB gibi kurumlar da kendi alanlarında çalışma yürütüyor.