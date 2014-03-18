Sabah: Gülen cemaati yurtlarından 1 haftada 2 bin 625 öğrenci ayrıldı

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "paralel yapı" dediği Gülen cemaatine ait öğrenci yurtlarından bir haftada 2 bin 625 öğrencinin ayrıldığı iddia edildi. Sabah gazetesindeki habere göre, yurtlardan ayrılan öğrenciler, Başbakan Erdoğan ve hükümet aleyhine yapıla "kara propaganda"dan bıktıklarını söyledi.

Sabah gazetesinin bugünkü (18 Mart 2014) nüshasında Sırıberk Arslan ve Tahir Özçelik imzasıyla yayımlanan, "Yurtlardan kaçış" başlıklı haber şöyle:

'Yurtlardan kaçış'

Gülen grubuna ait öğrenci yurtlarında kalan binlerce öğrenci, Başbakan Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti aleyhine yapılan kara propaganda nedeniyle kaldıkları yurtlardan ayrıldı. Son bir haftada Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kayseri'de 2 bin 625 öğrenci yurtlardan ayrıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde "Özel okullarında ve yurtlarında kalan varsa yavrularınızı çekin alın. Kredi Yurtlar sizlere açık, gerekirse otellere yerleştireceğiz" diyerek öğrenci ailelerine seslenmesi üzerine binlerce üniversite öğrencisi kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı. Son bir hafta içinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kayseri'de cemaate ait yurtlardan ayrılan öğrenci sayısı 2 bin 625'yi buldu. Öğrencilerin, "AK Parti ve Başbakanımız aleyhine yapılan kara propagandadan bunaldık" diyerek AK Parti il başkanlıklarından yardım istedikleri belirlendi. AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Avukat Fırat Görgel, "Son bir hafta içerisinde Kahramanmaraş merkez ve 2 ayrı ilçesinde cemaate ait olduğu bilinen yurtlarda kalan 250 kardeşimiz bizden yardım talebinde bulundu. Bizler de resmi kurumlarla irtibata geçerek bu kardeşlerimizin sorunlarını çözdük. Amacımız geleceğimizin teminatı olan bu genç kardeşlerimizin hiçbir baskı ve dayatma altında kalmadan eğitimöğretimlerini devam ettirmelerini sağlamak" dedi. Görgel, sadece yurtlarda değil, cemaatin abla ve ağabey kontrolünde bulunan öğrenci evlerinde kalan gençlerin de kendilerine başvurduğunu söyledi.

'Yurtlarda beddua seansları...'

AK Parti Adıyaman İl Başkanı İbrahim Halil Fırat ise bir hafta içinde Adıyaman genelinde 825 öğrencinin kendilerine başvurduğunu belirterek, "Bu yavrularımıza hem kendilerinin hem de ailelerinin AK Parti'ye oy vermemeleri için telkinde bulunuyorlarmış. Bu gençlerin sorunlarını çözüme kavuşturduk" dedi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer de son 3 günde yaklaşık 250 öğrencinin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Yüzde 60'ı kız olan öğrencilerimizin bu yapının yurtlarında beddua seanslarından bunaldıklarını söylemişlerdir" dedi. Kayseri'de de yine cemaate ait yurtlarda kalan 500 öğrencinin, AK Parti il başkanlığından yardım istediği belirtildi. Son bir ayda ise 20 bine yakın öğrencinin Gençlik ve Spor Bakanlığı çağrı merkezi ile Başbakanlık İletişim Merkezi bölge müdürlüklerine başvurduğu öğrenildi.