Sabah: Google, Facebook, Twitter faturaları İrlanda’dan kesip vergi kaçırıyor

İktidar sosyal medya üzerindeki denetimi katayacak sosyal medya yasası konusundaki girişimlerini artırırken, Sabah gazetesi de Amerika merkezli internet şirketleri Google, Facebook, Apple, Twitter, LinkedIn ve Netflix’in Türkiye'den milyarlarca liralık gelir elde edip vergi vermediğini yazdı.



Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ve dünyadaki hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı lira cinsi tutardan fazla olanların yüzde 7.5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi olduğunu hatırlatan Sabah, "Ancak birçok şirket, hem Türkiye'de bir şirketi olmadığı için hem de gelirlerini yurtdışı üzerinden faturalandırdıkları için vergi ödemekten kaçıyor. Faturalar İrlanda gibi ülkelerden kesiliyor" diye yazdı.



Türkiye’nin bu şirketleri vergiye tabi kılmak için hazırladığı verginin benzerini İtalya, Avusturya, Polonya, Belçika, Çekya, Belçika, Macaristan, Slovenya ve İspanya’nın da getireceğini öne süren gazete, "Bu ülkeler de hazırlıklarını tamamladı" dedi.