Sabah: Gizli tanık "Erdoğan'a ameliyat masasında suikast planı yapıldı, cemaatin haberi vardı" dedi

Gizli tanık sıfatıyla Emniyet'e ifade veren bir kişi "Erdoğan'a ameliyat masasında suikast planı yapıldı, cemaatin de haberi vardı" dedi. Gizli tanık, Zaman gazetesininde kurucularından olan Alaaddin Kaya'nın Erdoğan'a suikast girişimini MİT krizinden 1 hafta önceden bildiğini de iddia etti.

Sabah gazetesinin haberi şöyle:

Gizli tanığın ifadesinde, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olmadan bir hafta önce idi. Alaaddin Kaya misafirleri ile birlikte Ekonomi gazetesindeki odasındaydı. Kendi aralarında konuşurlarken Kaya, 'Bu sefer bu hastanede bu iş kesinlikle tamam' diyerek ellerini de birbirine vurdu ve işin bittiği anlamında işaret yaptı.

Karşısındaki kişi de 'inşallah azizim' diyerek gülüştüler. Bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Zaten Alaaddin Kaya özel misafirlerini bizzat karşılar, kendisi uğurlar, kimseyle muhatap etmezdi" dedi. Gizli tanık sözlerine şöyle devam etti: Bir hafta sonra şimdiki Cumhurbaşkanımızın ameliyat olduğu, ameliyattan önce başka bir hastanede suikast ihtimali olduğu yönünde haberler çıkınca bunların yaptığını tahmin ettim. Bu yapının emniyetteki yapılanmasından çekindiğim için bir ihbarda bulunmadım.