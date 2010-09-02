Sabah gazetesinin haberine yalanlama

T24- Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca seçimden seçime miting için Diyarbakır'a geldiği belirterek, yarın yapacağı açılışlara katılmayacağını söyledi. “Başbakan’ın Saraybosna’da yaptığı konuşmanın bir benzerini yapmasını bekliyoruz” diyen Baydemir, Diyarbakır'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının kendisine uyarıda bulunduğuna yönelik haberi de yalanlarken, "Üç başkanda beni arayarak böyle bir demeç vermediklerini söyledi. Bizim STK'larla bir kavgamız yok" diye konuştu.





Sabah gazetesinde bugün yer alan “STK’lar Baydemir’i 3 Eylül için uyardı” başlıklı haber tartışmaya neden oldu. Habere göre, Diyarbakır Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Galip Ensarioğlu, GÜNİSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu ve Diyarbakır eski Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Baydemir’i Başbakan’ın ziyareti sırasında kentte olumsuzluk yaşanmaması için uyardı. STK Başkanları; Baydemir’e “Daha önce çöplerin toplanmaması, kepenklerin kapanması doğru değildi. Biz ev sahipliğimizi Diyarbakır’a yakışan şekilde göstermek zorundayız. Aksi takdirde sonuçlarına katlanırsınız” dedi.

Ancak hem haberde adı geçen STK başkanları hem de NTV’nin canlı yayınında konuşan Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir haberi yalanladı. Baydemir, hem referandum hem de yarın Başbakan Erdoğan'ın yapacağı mitingle ilgili şunları söyledi:

Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’dan farklı. Ankara ve İstanbul’da referandumda ‘evet’ ve ‘hayır’ seçenekleri tartışılırken, Diyarbakır’da sandık başına gitme ve gitmeme tartışılıyor. Anayasa paketine baktığımızda maddeleri incelediğimizde, herhangi bir somut adım olmadığını gördüğümüz için biz sandık başına gitmeyoruz. Bununla birlikte ateşkesin ya da eylemsizlik kararın sürmesini istiyoruz. Tabi Başbakan’dan ve hükümetten beklentilerimiz var. Başbakan’ın Saraybosna’da yaptığı konuşmanın benzerini yapmasını bekliyoruz.

Bizim Diyarbakır’da hiç bir stk ile kavgamız yok. Bugün Sabah gazetesinde Hazal Ateş imzalı bir haber vardı. Bu haber ile ilgili her üç başkanımız beni aradılar ve ‘Biz böyle bir demeç vermedik’ dediler. Yani suni bir gerilim atmosferi yaratılmaya çalışılıyor.”